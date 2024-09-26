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趙少康：稱台電拿不到撥補是情勒 漲電價不能掩耳盜鈴

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康今表示，漲電價不影響民生的說法是掩耳盜鈴，當企業的用電成本增加，原本要調的薪水可能就不調。聯合報系資料照片
中廣前董事長趙少康今表示，漲電價不影響民生的說法是掩耳盜鈴，當企業的用電成本增加，原本要調的薪水可能就不調。聯合報系資料照片

10月電價調漲與否，電價審議委員會即將揭曉。中廣前董事長趙少康今表示，漲電價不影響民生的說法是掩耳盜鈴，當企業的用電成本增加，原本要調的薪水可能就不調。只要賴政府能源政策不調整，擋得了今年下半年的漲價，擋不了明年的漲價。

趙少康指出，經濟部最快明天開會決定未來半年電價漲幅，台電今天先放消息，讓大家有漲電價的心理準備：10月起工業和用電大戶最高可能大漲18%。今年四月電價才剛漲11%，10月再漲，今年全年漲幅高達近3成，難怪台灣物價漲不停，美國、大陸都降息，央行卻不敢跟進。

趙少康說，政府一方面對外宣稱，10月民生用電凍漲，不會影響一般人民荷包，一方面施壓立法院，責怪都是因為在野黨退回總預算，行政院不能撥補台電1000億元，只好漲電價改善台電公司財務。漲電價不影響民生的說法完全是掩耳盜鈴。

趙少康說，當企業的用電成本增加，原本要調的薪水可能就不調，或者少調了？雖然自己家的電價不漲，但社區用電量高，或是工商業用電量大，還是會被大漲電價，難道就不會轉嫁給住戶或消費者？更不用說，電價是帶動物價上揚的重要因素，只要出現預期心理，食衣住行的價格都會被影響。

趙少康指出，至於台電拿不到1000億元撥補，只能漲電價的說法更是歪理，是對在野黨立委情緒勒索。台電已經虧損4348億元，是因為民進黨的能源政策錯誤，都用昂貴的燃氣、燃油、再生能源發電，所以需要編預算撥補。

趙少康說，先不說在野黨只是退回總預算，不是刪除，只要賴清德能源政策不調整，撥補台電就是個無底洞 ，「擋得了今年下半年的漲價，擋不了明年的漲價。」不面對真正的問題，就拿不出正確的應變方案。台灣的電價三年漲了四次，難怪通膨壓力愈來愈大，薪水沒漲、萬物齊揚，對高所得者或許衝擊不大，可憐的是小老百姓。

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