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綠批藍操作死刑挑動民粹 拋修法3大方向完備合憲配套

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團案市長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團案市長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

憲法法庭宣判死刑有條件合憲，國民黨立委吳宗憲質疑大法官製造免死金牌、形同實質廢死，並揚言不排除發動反廢死公投。民進黨立院黨團今天表示，藍營此舉是政治操作、挑動民粹，立委應在大法官解釋脈絡下完備死刑合憲的相關配套，民進黨將研議如何避免冤案、遏制犯罪人逃避刑責、落實無期徒刑終身監禁等修法

民進黨立院黨團書記長蔡易餘表示，國民黨卻在釋憲後自相矛盾，先是稱讚死刑合憲的解釋，後來卻不斷以「實質廢死」這4字進行批判及政治操作，這種做法並不道德。國人應該思考的是，未來因應的修法配套措施，如何讓犯罪者受到刑事應有的處罰，例如要避免犯罪者以所謂精神問題做為脫罪、避免死刑的原因，未來還有很多配套要進行討論。

民進黨立案黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團會擴大研議修法，來避免未來冤案的產生，避免犯罪人可能逃避刑責的作為，也會修法推動將無期徒刑不得假釋的制度，落實轉化為終身監禁的配套，這才是負責任的立委該做的主張；國民黨卻挑動民粹、發動社會對立的作為，這背後都是政治動機。

修法 死刑 民進黨

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