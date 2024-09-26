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【重磅快評】賴清德「點」王世堅 不數落郭智輝兩句？

聯合報／ 主筆室
民進黨主席、總統賴清德下軍令狀，要求綠委在立法院會期間「全勤」，不過明天立法院院會總質詢，經濟部長郭智輝就請假，國民黨立委質疑不尊重國會。圖／聯合報系資料照片
民進黨主席、總統賴清德下軍令狀，要求綠委在立法院會期間「全勤」，不過明天立法院院會總質詢，經濟部長郭智輝就請假，國民黨立委質疑不尊重國會。圖／聯合報系資料照片

立法院藍白黨團聯手退回明年度中央政府總預算，身兼民進黨主席的賴清德總統下達軍令，要求綠委須全員到場；但有名嘴爆料，指綠委王世堅在總預算被退回當天不在場，賴清德這些話是說給王世堅聽的；如果此事為真，令人不免想到王世堅一個多月前才在中執會「八問」賴主席。看來，要當民進黨內的烏鴉，還真是不容易。

賴清德昨天主持民進黨中常會，對於日前藍白黨團聯手退回中央政府總預算案要求行政院重編，他在會中對綠委下3道軍令，一、黨團會議召開時必須全員到場，二、程序委員會、委員會、院會等動議，所有黨團成員要全勤參與，三、全面服從黨團指揮。一般認為，賴清德的3點指示形同對立法院藍白黨團全面開戰，立法院也將重回朝野衝突場面。

媒體人黃揚明爆料，指上周五藍白黨團表決退回總預算案，當時民進黨立委王世堅不在現場，所以，賴清德這些話是講給王世堅聽的。

由於藍委羅廷瑋表決跑票成了箭靶，王世堅當天是否在場，自然也會受到關注；王世堅對此尚無回應，賴清德下達軍令是否針對王世堅，恐怕也只有當事人心裡才清楚。只是大家印象深刻的是，王世堅之前才在民進黨中執會曾對賴清德提出「八問」，依據賴的行事風格，如果表決當天王真的不在場，賴怎麼會輕易放過他？

據轉述，當天民進黨中執會原本討論聚焦在凱米颱風後的賑災事宜，但王世堅發言時開啟「上奏萬言書」模式，從能源議題講到租賃亂象、台灣價值、民生等議題，建議賴政府應對核電有更明確的態度。賴讓王暢所欲言，但也激起談興，自豪當年與賴勁麟共同提案撰寫「環境基本法」，強調反核不是民進黨神主牌，能源也要更多元，給與會者的感覺是，賴對未來對於能源保有相當彈性。

只是，王世堅的八問過後，一切似乎照舊，徒留王世堅可能是民進黨內少見烏鴉的印記。這次藍白退回總預算，王世堅似乎被抓到沒在場的小辮子，被賴清德不點名警告，恐怕也是王世堅要當民進黨內烏鴉的代價。    

不過，王世堅即使投票時沒有在場，但他事後也不忘發揮火力攻擊在野，指他聽到民眾抱怨總預算被退回，呼籲民眾黨必須告別柯文哲才能浴火重生，不要柯文哲被國民黨賣了，還幫忙數鈔票，8席立委要發揮實質功能審查預算。但王世堅能不能功過相抵？還要賴清德有無認可。         

矛盾的是，如果賴清德下軍令要綠委全勤，但經濟部長郭智輝竟在院會期間請假，特別是舉國關切電價調漲之際，主其事的部長竟出國，不只不尊重國會，恐怕也有損賴清德的威信，難道軍令只規範立委、不及官員？賴清德不數落郭智輝兩句，恐怕只會坐實下軍令只是說給王世堅聽的說法而已。

民進黨 王世堅 賴清德

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