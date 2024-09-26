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人物側寫／5.5小時馬拉松首備詢 陳世凱立院應答「發言人」風格正面迎擊

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長陳世凱（左）今首度到立法院交通委員會針對行人安全相關議題備詢。記者林澔一／攝影
交通部長陳世凱（左）今首度到立法院交通委員會針對行人安全相關議題備詢。記者林澔一／攝影

交通部長陳世凱9月2日上任，還不到一個月，立法委員等不及，昨天才選完各委員會召委，今即要求陳到立法院交通委員會備詢，也是唯一開會的委員會。陳世凱過去擔任市議員，有長達12年質詢經驗，也曾任賴清德總統競選總部發言人、行政院發言人，今雖轉換身分首度站上備詢台，應答不算生疏，且善用發言人「直又快」風格正面迎擊。

最近發生東海大學女學生遭公車撞死案件，讓道安議題再度被搬上檯面。事實上，面對各黨派委員猛烈砲火，相同場面去年在前部長王國材到立院備詢時同樣上演，陳世凱從地方出身，過去具有發言人經驗，面對委員「靈魂拷問」，在應答上雖能明顯展現流暢且接地氣優勢，未見太具體的想法及解方。

在應答風格上，相較於多任部長面臨委員砲火多會放軟姿態，陳世凱更傾向正面迎擊。今在增加見警率爭議、交通專業不足等質疑，他接續以「大家只看媒體標題」、「重申當時的內容」、「過去有15位部長都不具交通背景」等回應；當被質疑不具即戰力，陳也維持發言人風格回應，「沒有任何一個部長不需要學習，哪裡做不好歡迎委員指教。」

此外，當立委問及自駕巴士議題，直指陳「不熟悉議題，什麼都要委員指教」，他更直接回擊「交通部有這麼多建設，不可能每個都背給你聽」，場面一度火爆。

交通委員會今天上午9點開始，總計27位委員登記質詢，有別於各部會首長會前讓媒體「問到飽」慣例，陳世凱循前部長李孟諺模式，壓線抵達委員會。除了上午11點短暫休息接受媒體聯訪，一路到下午1點仍有11位委員尚未質詢，主席詢問是否需要休息用餐，陳世凱直接回絕，截至下午2點半才結束5.5小時的馬拉松質詢。

交通部長 陳世凱

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