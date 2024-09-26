TVBS最新民調／藍營反罷樑奏效 四成基隆人投不同意票

基隆市長謝國樑罷免案10月13日舉行投票。TVBS民調中心今公布最新調查結果，有40%表示會投不同意罷免，高於25%會投同意罷免，另有22%不會去投票，13%尚未決定。與8月初數據相較，不同意罷免的比例增加6個百分點，不去投票的則減少一成。

民調投票意願交叉分析顯示，一定會去投票的民眾，有62%會投不同意，增加5個百分點，明顯高於38%同意；可能會去投票的民眾，有65%會投不同意，增加一成以上，也高於35%不同意；不一定會去投票的民眾，則有69%會投同意，高於31%不同意。顯示在藍營宣傳動員下，不同意罷免的民眾投票意願上升。

民調針對地區交叉分析顯示，所有地區的不同意比例皆高於同意。被視為罷免案導火線的東岸商場，所在的仁愛區，有34%民眾不同意罷免，較同意罷免的比例（31%）略高3個百分點，是所有地區差距最小；七堵區有32%民眾同意罷免，同意的比例是所有地區最高，但仍低於38%不同意。

基隆市民對謝國樑擔任市長以來的施政表現滿意度，與8月初的調查相較，略減少兩個百分點至42%（14%非常滿意，28%還算滿意），高於不滿意的35%（15%不太滿意，20%非常不滿意），另外21%沒有表示意見。

此外，對於謝國樑未來施政表現，民調顯示，有45%基隆市民表示有信心（16%非常有信心，29%還算有信心），較上次調查略降3個百分點，但仍高於37%沒有信心（18%不太有信心，19%很沒有信心），而沒有信心的比例也減少兩個百分點，另外18%沒有表示意見。

民調分析認為，整體而言，基隆市民對於謝國樑的看法變化不大，但藍營動員宣傳使不同意罷免的比例上升，而罷免方未能獲得更多民眾支持，罷免案通過的可能性更為降低。

本次調查由TVBS民意調查中心於9月19日至25日晚間18時30分至22時進行的調查，共接觸1215位20歲以上基隆市民，其中拒訪為203位，拒訪率為16.7%，最後成功訪問有效樣本1012位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點內。