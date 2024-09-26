經長遭質疑總質詢時赴日考察 經部：助廠商落腳投資
經濟部長郭智輝24日率團訪問日本，適逢立法院施政總質詢，國民黨立委萬美玲今天質疑，總質詢是立法院每會期最重要的大事，而且經濟部的業務攸關台灣產業發展的政策與執行，有必要讓監督的立委及民眾知道，怎能在總質詢期間赴日考察。
經濟部表示，郭智輝赴日訪問4天，明天就會回台灣，這趟訪問在立法院決定開議日期前已經規劃好，也提早向行政院報告、請假。此行主要是回訪日本熊本縣知事木村敬，以及關心當地台商的經營狀況，同時與日本政府討論合作解決交通和人才問題，協助供應鏈廠商落腳、投資。
郭智輝24日訪問日本熊本縣，與木村敬進行會談，商討熊本與台灣的經濟交流，以及半導體產業問題。由於適逢立法院總質詢期間，準備在27日質詢的萬美玲對郭智輝在此時出訪，提出質疑。
萬美玲表示，施政總質詢是立法院每會期最重要的大事，而且經濟部的業務攸關台灣產業發展的政策與執行，有必要讓監督的立委及民眾知道，怎能在總質詢期間赴日考察。
萬美玲說，相信明天許多立委，都準備請教郭智輝攸關電價調漲、能源政策及產業發展方向，這時候請假出國去日本考察，看護國神山台積電及科技人才外移去日本投資，而不是招商引資來投資台灣，促進台灣的經濟成長，完全是不尊重國會監督，也無法讓民眾知悉，對台灣經濟與產業的幫助究竟在哪裡。
萬美玲也說，郭智輝赴日本的急迫性及必要性，究竟在哪裡，郭智輝回來後一定要向國會及民眾說清楚，在總質詢期間赴日本，對台灣經濟成長、產業發展及吸引、留住高科技人才，有何幫助。
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