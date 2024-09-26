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賴清德要求綠委全勤 王鴻薇：我也會幫忙點名

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
民進黨主席賴清德昨下軍令，要求民進黨立法院黨團成員要全程參與黨團會議，立法院會、程序委員會、8大常設委員會也都要全勤。國民黨立委王鴻薇表示，賴清德不用那麼辛苦，她會幫忙點名看綠委有沒有到齊。圖／聯合報系資料照片
民進黨主席賴清德昨下軍令，要求民進黨立法院黨團成員要全程參與黨團會議，立法院會、程序委員會、8大常設委員會也都要全勤。國民黨立委王鴻薇表示，賴清德不用那麼辛苦，她會幫忙點名看綠委有沒有到齊。圖／聯合報系資料照片

民進黨主席賴清德昨下軍令，要求民進黨立法院黨團全員服從黨團指揮，不僅要全員全程參與黨團會議，立法院會、程序委員會、8大常設委員會也都要全勤。國民黨立委王鴻薇表示，賴清德不用那麼辛苦，她會幫忙點名看綠委有沒有到齊。

王鴻薇表示，大家都知道賴清德當總統之後，一直在對抗，同樣昨天下達動員令，要求民進黨全面備戰，但這不應是黨鞭的事嗎？賴清德做主席，也在做黨編的事，證明賴清德在當太上黨編。不過，賴主席不需要這麼辛苦，未來她也會幫忙點名，在各委員會、院會，看民進黨的委員有沒有全員到齊、有沒有全勤，好讓賴清德可以發全勤獎狀。

國民黨立委賴士葆表示，本來就應該全勤，他們也都要全勤，對一個國家的國會議員來講，沒有理由不全勤，這是基本要求。賴士葆說，上會期表決，民進黨立委沒有全員到齊，等於綠營螺絲鬆了，賴清德現在是上緊螺絲。

國民黨立委謝龍介認為，最不團結的時候就要喊團結，當喊出團結時，就代表內部已經不團結了，但這也不能怪賴清德，每個人都要爭自己的政治前途，所以當2026年啟動，賴總統比較好做，賴主席不好做，所以才在中常會裡面呼籲大家要團結。

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