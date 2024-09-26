拒翁柏宗拜會 藍營：不承認是合法NCC代主委

藍白主張NCC代理主委翁柏宗是違法代理，藍營不願承認翁柏宗身分，甚至集體拒絕翁柏宗拜會，未來也可能拒審NCC預算。白營則表示，翁柏宗現為代理主委，連能否付委都不曉得，未來才會再做下一步決定。

外界關注藍營是否會拒絕排審NCC預算審查案。立法院交通委員會召委、國民黨立委魯明哲表示，本次NCC預算審查是由立法院交通委員會召委、民進黨立委陳素月排審，國民黨無法做此動作。不過國民黨團會有自己的立場，表決時也會展現力量，藉此表達藍營態度。

國民黨立委黃健豪表示，他個人對於NCC預算態度就是拒審，程序從頭到尾都不完備，如何審查NCC預算？如果這次接受中央作為，行政院未來是否都可以直接指定官員，不須經過立法院同意，我國恐將變成獨裁國家。

至於國民黨立委集體拒絕翁柏宗拜會。黃健豪指出，依據NCC組織法，翁柏宗理論上已經去職，怎會變成代理主委？而且還是行政院認定的，於法不合，也不符合獨立機關的運作精神，翁柏宗身份並未遭到立法院同意，不承認翁柏宗是合法的NCC代理主委，也不覺得雙方有辦法溝通。

民眾黨立委林國成表示，審預算是一定會的，審預算如果是確定付委時就審，只是因為現在還在程序委員會，雖然爭議持續，但行政院有發公文，翁柏宗畢竟還是代理主委，將會要等到進委員會，才會做下一步的決定，「現在連會不會付委都還不曉得。」