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賴清德軍令狀要綠委全勤 「賴友友」郭智輝立法院會請假挨轟：迴避電價議題？

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賴清德軍令狀要綠委全勤 「賴友友」郭智輝立法院會請假挨轟

聯合報／ 記者唐筱恬王千豪／台北即時報導
經濟部長郭智輝。 圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝。 圖／聯合報系資料照片

民進黨主席、總統賴清德昨日才下軍令狀，要求所有黨籍立委會議「全勤」，不過明天立法院院會總質詢，經濟部郭智輝就請假。國民黨立委賴士葆質疑，完全不尊重國會，難道郭智輝在迴避電價議題？明日要總質詢的國民黨立委萬美玲也批評，郭智輝不是去招商而是去看護國神山外移，回國有必要說清楚到底對台灣產業幫助為何？

立法院於20日開議並進行行政院長卓榮泰施政總質詢，不過郭智輝本周二、五院會都請假，原因是率團訪問日本，前往台積電（TSMC）熊本廠，協助了解半導體供應商進駐情形，預計本周五回台。由於電價審議委員會開會在即，不少立委本周二、五準備好電價相關議題，卻發現郭智輝請假不來。

賴士葆質疑，賴清德才下軍令狀要綠委全勤，但竟有官員可請假立法院會。郭智輝本周二、五院會總質詢都請假，完全不尊重國會，而且電價審議委員會就要開會，難道郭智輝在迴避電價議題？且經濟部還要立法院撥補台電近2000億元，有什麼天大的出訪行程比國會審預算還重要？是否郭智輝本來就覺得政府不該補貼台電？

明日要總質詢的萬美玲也批評，施政總質詢是立法院每個會期最重要的大事，相信明天許多委員都已經準備好，要請教郭智輝電價調漲、能源政策等議題，郭智輝此時請假出國去日本考察，不是招商引資促進台灣經濟成長，而是讓護國神山及相關產業人才外移日本投資，這完全不尊重國會監督，也無法讓民眾知道對台灣經濟與產業幫助在哪？　

萬美玲說，郭智輝赴日本的急迫性及必要性究竟在哪裡？郭智輝回來一定要向國會及民眾說清楚，究竟他在總質詢期間赴日本，對台灣經濟成長、產業發展及吸引、留住高科技人才，有何幫助？

國民黨立委張嘉郡則表示，立法院施政總質詢期間，行政院長率部會首長到立法院備詢，攸關明年度施政方針與預算，這是重中之重的大事，部會首長盡可能都應來接受備詢，卓院長日前也有指示，經濟部長選擇赴日訪視台積電，缺席施政總質詢，對立法院非常不尊重。

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