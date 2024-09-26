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死刑有條件合憲 綠研擬終身監禁等修法配套作為

中央社／ 台北26日電

死刑釋憲案，憲法法庭判有條件合憲，也提出應修法部分。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，民進黨團會研議修法，除要避免冤案產生，也會推動將無期徒刑不得假釋的制度，轉化為終身監禁等配套作為。

憲法法庭20日做出民國113年憲判字第8號判決，故意殺人罪案件，檢警偵辦時沒有辯護人辯護、第三審審判時沒有強制辯護及言詞辯論、各級法院合議庭沒有一致決，被告行為時、審理時有精神障礙或其他心智缺陷者，均不得科處死刑；被告受死刑諭知後有精神障礙或其他心智缺陷者，不得執行死刑。相關法規須修法。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘今天召開輿情回應記者會，針對國民黨立委舉行「大法官暗埋魔王關卡、比登天還難的死刑」記者會內容，回應媒體提問，包括國民黨立委揚言不排除提出反廢死公投等。

吳思瑤認為，尊重憲法法庭的判決，應該是民眾應有的法治素養，而負責任的立委、立法院，要收起政治口水進行修法，也請停止很多對於大法官的不當攻訐。

吳思瑤說，立委優先要做的工作就是修法，而且死刑合憲持續存在，但要有更嚴謹的法律程序，如何透過修法作為把配套措施完備，才是立委的職責。

吳思瑤表示，國民黨立委說可能發動公投，民進黨團予以尊重，但立委要做的事情不是挑動社會對立，而民進黨團非常務實，對於未來修法已進行積極的研議。

吳思瑤說明，民進黨團會擴大研議修法，避免冤案產生，也會透過修法不讓犯罪者逃避刑責，也會將無期徒刑不得假釋的制度，落實轉化為終身監禁的配套作為。

律師出身的蔡易餘認為，死刑合憲的第一時間，國民黨對大法官有所稱讚，但後來卻不斷用實質廢死的說法批判大法官，進行政治操作，這樣並不道德。

蔡易餘表示，各界應該一起思考，判決出來後應該修法的配套措施，包括如何避免犯罪者用精神問題，作為脫罪或避免死刑的原因，因此呼籲在野黨不要刻意操作實質廢死、恐嚇民眾說未來台灣不會有死刑。

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