【重磅快評】韓國瑜被「換盧」 民進黨搶菜攤模式再進化

外交部長林佳龍和立法院長韓國瑜闢室密談後，民主基金會執行長人事案變成「廖正盧副」，韓國瑜原本首選的政大外交系教授盧業中落馬、改成代理執行長廖達琪真除，民進黨藉由「換盧」達成「卡韓」的事實，表面以朝野和諧為名，實則腰斬韓國瑜人事權，民進黨「北農搶菜攤模式」再進化。

民主基金會董事會昨天通過執行長廖達琪人事案，跌碎不少人眼鏡。盧業中熟稔對美關係，但民進黨卡盧超過半年，檯面理由是因為他支持九二共識，民主基金會是第二軌外交，執行長不應與賴清德總統的外交路線不同調；這個邏輯如果成立，難道深藍的韓國瑜、廖達琪就不支持九二共識，否則盧業中不能當執行長、為何韓國瑜可以當董事長？難道民進黨心中最害怕的「辣個男人」，已從韓國瑜換成盧業中？

此情此景，不禁令人聯想起2017年北農事件。民進黨當年傾全黨之力，從中央農委會、檢調到北市議會全面攻擊，時任北市議員王世堅還對嗆北農總經理韓國瑜「進土城、吞曲棍球」，賭注至今尚未兌現，韓國瑜最後請辭下台，民進黨如願以償，把北農總經理搶給新潮流屬意人馬吳音寧。2018年九合一選舉民進黨大敗，韓國瑜創造「韓流」、吳音寧卻成「戰犯」，被譏為「搶了菜攤、丟了江山」。

有了北農前例，民進黨這次複製貼上也不忘記取教訓。國民黨立委馬文君曾質詢，民主基金會是否「卡盧」？林佳龍說，「不會卡盧，因為連韓國瑜最大尾的都沒有卡了」。民進黨不再用刀叉粗暴搶人，而是換上西裝斯文的面貌，希望為人事僵局解套，表面看似各退一步，但實際上，韓國瑜不僅送出執行長人事權，還附贈民進黨兩個副執行長李光章、陳牧民，這不是廖達琪或盧業中的個人問題，更是民主基金會的體制問題，民進黨複製北農模式，破壞民主基金會人事慣例，韓國瑜解了僵局、埋了伏筆。

韓國瑜透過臉書證實，直到前天上午林佳龍提出廖達琪出任執行長，才出現人事變化的契機；問題是，兩人闢室密談還談了什麼？林佳龍和韓國瑜不只是外交部長和立法院長，兩人身分更具有朝野領袖會談的意涵，林佳龍是民進黨正國會掌門人、背後更有賴清德總統意志，韓國瑜則是國民黨不分區立委、必須彰顯國民黨的外交路線。

林佳龍和韓國瑜既談人事、也是政治，民主基金會這一局將牽動朝野攻防；廖達琪和盧業中都只是其中一枚棋子，關鍵在於下棋的人是否舉棋不定、是否具備整體布局的視野？

立法院新會期烽火連天，藍白聯手將總預算案退回程序委員會，民進黨團揚言釋憲、罷免反制，國民黨立委羅廷瑋被嚇到跑票，韓國瑜強調以和為貴，但國民黨部分高層主張「不要當賴政府煞車皮」，應該放手讓民進黨去衝撞、犯錯，免得被「在怎麼野蠻」反將一軍。賴清德總統下達全面動員軍令狀，國民黨攻守路線卻首鼠兩端，民進黨搶人、搶糧無所不用其極，民主基金會「被換盧」，這不是朝野和解的鐘聲，而是下一場戰役的警訊。