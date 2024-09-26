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外交部：聯大期間G7發聲挺台 共同維護區域和平

中央社／ 台北26日電

7大工業國集團外長24日在聯大場邊會晤後，發布聲明重申台海和平穩定對國際安全和繁榮至關重要。外交部今天致謝表示，這是G7第2度在聯大期間的聲明納入友台內容。

聯合國大會總辯論24日登場，7大工業國集團（G7）外長於場邊舉行會議後，發布聯合聲明挺台灣有意義地參與國際組織；台海和平穩定對國際安全和繁榮至關重要，並呼籲以和平方式解決兩岸問題。

聲明指出，G7在台灣議題上的基本立場不變，包括過去所聲明的一中政策。對於不需要以國家地位為前提的國際組織，G7支持台灣成為成員，而未要求國家地位的組織，G7則支持台灣以觀察員或來賓與會。

對此，外交部上午發布新聞稿指出，歡迎並感謝G7持續在國際場域公開表達對台海和平穩定的重視與對台灣的支持，包括連續4年在G7峰會聯合公報以及第2度在聯大期間發布的G7主席聲明中納入相關友台內容。

外交部強調，台灣將持續與G7成員國等理念相近國家攜手合作，捍衛以規則為基礎的國際秩序，以及民主、自由、法治及人權等共同價值，並共同維護區域及全球的和平、穩定與繁榮。

G7 台海 台灣議題 外交部 聯合國

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