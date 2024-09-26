工業電價漲14%？ 政院：以民生優先為前提估算成本

電價審議委員會在即，由於台電1000億補助尚未通過立法院審查，傳出台電定調民生用電不漲，工業電價可能漲到14%，將衝擊物價。行政院表示，電價調整結論需等審議委員會結論，相信會以民生優先為前提，估算整體發電成本，並審慎討論做出適當因應。

行政院發言人李慧芝上午主持行政院會後記者會時指出，台灣電價一直都是非常重要的民生議題，也攸關百工百業與民眾的日常生活，因此一直都在審慎因應思考。電價委員會會以民生優先前提下，兼顧發電成本，並審慎討論作出適當因應。

針對電價審議會開會時間，是否落在明天（27日）或下周一（30日），能源署副署長吳志偉指出，時間還再約，電價審議的決定權力還是在電價審議會。