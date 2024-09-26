拆樑團體號召周六車隊大遊行 結合創意另類罷免嘉年華
距離投票日只剩不到20天，拆樑團體28日周六下午2到3時號召車隊大遊行，希望在大街小巷都可看見「同意罷免」的身影。行動發言人林茵茵說，民眾可自行發揮創意，在不影響安全的前提下，可在機車上展現「罷免謝國樑」的意象，完成另類的罷免嘉年華。
拆樑團隊今天上午到光一、華三路口號召車遊行動。發言人林茵茵表示，過去也曾舉辦過兩次的車遊，不過都是用驚喜式的快閃行動，並無特別號召民眾加入。
林茵茵說，這次車遊預計進行40分鐘，沿途將經過仁愛市場、信義市場、廟口等地，為了確保行動過程中的秩序及安全，目前行前統計表單已經上線，歡迎有意願的民眾到「山海公民拆樑行動」的相關社群填寫，當天想要臨時加入同樣歡迎。
林茵茵提到，除了活動現場可向志工領取布條及小旗子裝飾機車外，民眾也可自行發揮創意，在不影響安全的前提下，在機車上展現「罷免謝國樑」的意象，完成這場另類的罷免嘉年華。
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