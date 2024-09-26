傳工業用電大戶調漲15% 賴士葆：給3000億還虧得一蹋糊塗

電價審議會即將登場，傳維持「民生住宅」電價不調，但工業電價大戶約漲15％。國民黨立委賴士葆表示，從去年至今已經給台電3000億元，還有2000億元待審，結果還是虧得一踏糊塗，呼籲經濟部長郭智輝要求台電自己好好經營，不要再補貼了。

媒體報導指稱，10月「工業電價」預計調漲約14％。上半年產業對照去年同期用電衰退5％，如自行車、汽車零組件、化學製品等約3.5萬用戶「調幅可望減半」；但用電達一定度數、且連續兩年成長，漲幅會略高於15％，半導體與IDC資料中心產業入列。

賴士葆表示，去年到現已經給台電3000億了，現在還有2000億還沒有審查，一是追加預算1000億，另一是明年度預算的1000億，共2000億元待審，統統給台電的話，等於這幾年就給了5000億元，但台電還虧得一塌糊塗，還要漲電價，去年漲，今也漲，明天的電價審議委員可能決議漲價，即便是漲工業用電，最後還是會轉嫁在消費者身上。

賴士葆呼籲，郭智輝曾提到台電就是事業，不要補貼，這個很帶種，希望郭智輝要求台電，不要補貼，自己好好的經營，想辦法經營下去。

國民黨立委李彥秀提醒，從2022年起，醫院電價已歷經3次上漲，累計漲幅高達46％。但環境部長彭啓明早有坦言，醫療院所是國內非生產型產業中的能源消耗大戶，但醫院主責救人，所以會有包含冷氣空調等必要的能源消耗，難道在行政部門眼中，醫療院所只能關床節電，換取用電量減少、調幅減半的恩典嗎？

李彥秀說，行政部門對醫療院所的協助，絕對不是行政院長卓榮泰和部長們在立法院會人前手牽手就好，更不要大玩背後下毒手的兩面手法。請問當明年度起電價補貼回到各部會自理時，衛福部還有多少資源預算可以挺起肩膀讓醫療院所電價實質凍漲？否則所謂的協助醫界，不過是空手套白狼罷了。