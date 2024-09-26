藍營批大法官判實質廢死 吳宗憲提「真正」無期徒刑

國民黨立委吳宗憲今表示，大法官為殺人犯設多重保護傘，已造成死刑比登天還難，他不排除推動公投、集體上街。針對用無期徒刑換廢死的說法，吳宗憲認為，應修法將無期徒刑分三級，包含「終身監禁不得假釋」，不是殺了人關不到18年就可出來。

吳宗憲與國民黨立委黃建賓、林沛祥、游顥及新北市校園割喉案家屬今天共開記者會，指大法官日前雖在「死刑存廢釋憲案」判決死刑合憲，但卻讓未來法官判決、執行死刑比登天還難。

吳宗憲指出，大法官要求殺人情節必須「最嚴重」才能判死刑，想必全體「怕死，不想執行」而聲請釋憲的死刑犯，都可以主張非最嚴重犯行，且廢死團體已聲明會為37名死囚救濟。試問大法官，「王鴻偉因求愛不成、砍殺女友176刀，是否屬最嚴重情節？」

吳宗憲說，大法官現埋下3大魔王關卡，欠缺「就審能力，不能判死」、「法官一致決」、「欠缺受刑能力不能處死」。此舉導致殺人的被告只要在審判時裝瘋賣傻，便可免於死刑懲罰。另外，大法官要求每個審級法官要一致同意，才能判死，一旦遇到廢死派法官，就會造成「少數否決多數」的專斷結果。

吳宗憲提及，將來不排除辦理公投、上街集結民意，自己的國家自己救。吳隨後補充，他不代表國民黨團，但會給出建議，是否對此提出公投。

吳宗憲還提到，我國並無終身監禁的無期徒刑，據法務部2023年資料，無期徒刑只要17.9年就可以假釋，也就是說，日後殺了人關不到18年就可出來。吳宗憲建議，將無期徒刑分為三級，一級無期徒刑，即維持現行制度25年可聲請假釋，另外新增二級無期徒刑，服刑滿40年方得假釋，三級無期徒刑，「終身監禁不得假釋」。

新北市校園割喉案被害者家屬也以視訊方式參與會議，他說，大法官說只要有精神障礙就不得判死，如果有人事先去醫院檢查精神障礙問題，是否就可獲得免死金牌？憲法第十五條保障人民生存權，不過是殺人犯先剝奪別人權利，就不應該接受憲法保護，「大法官、人權團體永遠不懂我們心中的痛，你們感受過嗎？」

黃建賓問大法官，像死囚劉華崑闖入私人住家，強盜殺了一對母子，先用「勒頸掩鼻」的方式讓母親活活窒息而亡，再用浴巾把她6歲的孩子活活吊死。母親面臨盜匪侵入住家時，還要保護她的孩子，這位母親、這個孩童，他們的生命被剝奪的整個過程，難道不是「最嚴重」的嗎？劉華崑已在監近19年，很有可能假釋出獄，放出來會不會繼續危害社會？

林沛祥則指出，「大法官的實質廢死，無異是對被害家屬判死」，大法官對殺人犯，在司法程序上的重重保護，反而凸顯出政府對於被害人家屬的保護，遠遠不足。「大法官罔顧民意」，游顥指出，殺人犯假釋後，難保不會想報復當初送他進去坐牢的人，對他們來說，坐牢並不可怕，多殺一人，頂多再關10幾年，又可出來為非作歹。