將台灣排除在外 俞大㵢：有違聯合國包容公平原則

中華民國駐美代表俞大㵢今天投書美國媒體,強調將台灣排除在聯合國之外,違反了聯合國的包容性和公平原則,呼籲聯合國拒絕中國的惡性影響,允許台灣有意義地參與。

俞大㵢投書「國會山莊報」(The Hill),以「將台灣排除在聯合國之外違反包容和公平原則」(Taiwan'sexclusion from the UN defies inclusion and fairnessprinciples)為題,提到我國羽球好手李洋和王齊麟在今年巴黎奧運羽球男雙賽事摘金時,他與國人一同歡欣鼓舞、為之振奮,而拳擊女將林郁婷雖遭有心人士操作性別議題,仍奮戰到底摘下金牌,讓他因為台灣人民的韌性深感自豪。

然而,身為台灣代表和公民,親眼目睹與台灣有關的標示與旗幟在奧運場館遭現場維安人員沒收,或被中方人員搶走,令人深感痛心,也提醒人們中國在世界舞台上的不正當影響。

文章提到,中國在聯合國的影響尤其令人擔憂。聯合國是根據普遍性及維護國際和平和促進合作的宗旨成立,然而儘管台灣在全球科技供應鏈中扮演要角,且始終致力於貢獻國際社會,卻被排除在外。

隨著第79屆聯合國大會在紐約召開,全球社會應藉著這個機會審視中國對聯合國的影響,並重新考慮台灣在聯合國中的地位。

俞大㵢指出,考量到中國軍事擴張及台海緊張局勢升級,把台灣納入聯合國的必要性再明顯不過。

中國的擴張野心並沒有止步於台灣,還包括與菲律賓等國在南海的領土爭端。儘管國際社會抗議,加上種種法律裁決,中國仍繼續強硬主張其主權聲索,擴大軍事部署,加強在東海及南海的灰色地帶行動,這些行徑表明了一種擴張主義模式,威脅著區域穩定,凸顯了聯合國迫切需要堅定重申對中國脅迫行為的關切,並採取果絕的協調行動來挫敗中國的非法計畫。

文章提到,中國非法計畫的其中一例,就是試圖錯誤聲稱台灣是中國領土的一部分,並曲解大會第2758號決議,以支持其「一個中國」原則。然而所謂的「一個中國」原則既非國際共識,也不是普遍接受的規範,其意義與美國及其他許多國家的「一個中國」政策截然不同。

美國高層官員針對中國對於第2758號決議的曲解,提出了4個關鍵觀點,首先,這項決議並未支持中國的「一個中國」原則,也不等同於這一原則。其次,這項決議不影響各國對於他們與台灣關係的主權選擇。第3,這項決議並未表明聯合國在台灣最終政治地位上持有機構立場。第4,這項決議並沒有排除台灣有意義地參與聯合國體系和其他多邊論壇。

美國在倡導台灣國際參與方面的領導力,已激勵其他志同道合的國家跟進。近幾個月來,「對中政策跨國議會聯盟」(Inter-Parliamentary Alliance on China,IPAC)、澳洲參議院和荷蘭眾議院也通過了拒絕中國對第2758號決議錯誤主張的決議,並呼籲結束對台灣國際空間的壓制。

俞大㵢最後強調,隨著愈來愈多國家為台灣發聲,台灣被排除在外的不公正現象更難以忽視。儘管今年大會的主題是「不能遺漏任何人」,台灣2300萬人民依然被聯合國體系遺漏。聯合國必須履行包容和公平的原則,拒絕中國對聯合國的惡性影響,並允許台灣有意義地參與。