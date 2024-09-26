共軍射洲際飛彈 民進黨團譴責破壞和平

中國國防部發布，共軍向太平洋公海海域成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道飛彈（ICBM）。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，民進黨團要譴責武力挑釁的行為，以及這種破壞國際和平秩序的作為。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，對於共軍發射洲際飛彈，吳思瑤說，中國時隔44年後對太平洋試射洲際飛彈，引起國際關注，認為這除了是在劍指民主同盟國家，也是向全世界進行軍事武力的威嚇行為。

吳思瑤表示，她相信台灣的國防、外交乃至於陸委會等單位，應當會發布非常嚴正的譴責或聲明，站在民進黨團的立場，當然要譴責武力挑釁的行為，以及譴責中共這種破壞國際和平秩序的作為。

吳思瑤指出，在全球共同致力於區域和平穩定的同時，只有中國一再持續在區域間，進行各項破壞和平現狀的軍事行動，這令人非常難以理解。

吳思瑤質疑，為何在野黨永遠不敢對發起軍事挑釁的中國，進行任何譴責，民進黨團支持政府在正確的外交國防戰略路線上前進，台灣也更會善盡全球和平貢獻者的角色。