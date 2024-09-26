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林右昌爆離職潮 謝國樑今重感冒：沒評論、我們把工作做好

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

前市長、民進黨秘書長林右昌今天上午到基隆時，指謝國樑市府糟蹋人才爆離職潮，還反駁國民黨指罷免是「民進黨選輸了，想重選」的說法製造政黨對立。謝國樑回應表示，「沒有什麼評論，我們把我們的工作做好。」

基隆今天上午大雨不斷，基金一路等多處路段積淹水，謝國樑上午取消11時出席基隆火車站南站桃園市議員參訪行程，到災害應變中心坐鎮，市府三級開設。謝國樑今天重感冒，利用空檔時吃藥。

謝國樑受訪說，今天上午基隆多處有強降雨，下雨量很大，中央氣象署一開始給他們的數據只有30毫米，感覺和目測的落差比較大，因此他決定到應變中心來，後來氣象署也上調為豪雨等級。

謝國樑表示，這幾次下來，有必要和氣象署研究一套如何即時了解他們最新掌握的動態，不怕長時間下用，但怕短時間強降雨，會有一些積水情形，希望氣象署拿到的訊息大家盡快同步。

被問到前市長、民進黨秘書長林右昌，昨天在臉書及今天對他有關的批評，謝國樑回應說，「沒有什麼評論，我們把我們的工作做好。」

謝國樑對林右昌批評表示，「沒有什麼評論，我們把我們的工作做好。」記者游明煌／攝影
謝國樑對林右昌批評表示，「沒有什麼評論，我們把我們的工作做好。」記者游明煌／攝影

基隆 強降雨 林右昌 民進黨 氣象署 謝國樑

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