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談基隆市府人事異動 林右昌：沒人才有錢也只會幹蠢事

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
民進黨秘書長林右昌今天出席「基隆市信賴台灣之友會」會員大會。記者胡經周／攝影
民進黨秘書長林右昌今天出席「基隆市信賴台灣之友會」會員大會。記者胡經周／攝影

距離罷免基隆市長謝國樑案投票日剩17天，民進黨秘書長林右昌今天出席「基隆市信賴台灣之友會」會員大會，針對謝國樑表示，基隆財政是20年來最好，林右昌受訪時表示，「當然啊！因為我留下很好的財政給謝國樑。別忘記我接任市長前，國民黨留給我的是124億3600萬、史上最高的負債餘額」。

而對於基隆市府這1、2年的人事異動，林右昌表示，尊重謝市長的人事權，不過也從地方上聽到很多副局處首長異動，本來一輩子在管漁船的被調去管公車，最資深的教育人員被調去管社福，環保局本來在管行政的被調到衛生局管疾病管制，管體育的被調去管市場，這都很跨局處，而且是完全不同專業的調動，強調這是基隆的損失，「若沒有人才就算有錢，也只會幹蠢事。」。

民進黨秘書長林右昌今天出席「基隆市信賴台灣之友會」會員大會，並逐桌向現場人員握手致意。記者胡經周／攝影
民進黨秘書長林右昌今天出席「基隆市信賴台灣之友會」會員大會，並逐桌向現場人員握手致意。記者胡經周／攝影
基隆市長謝國樑今天取消原本行程，前往基隆市災害應變中心聽取防災簡報。記者胡經周／攝影
基隆市長謝國樑今天取消原本行程，前往基隆市災害應變中心聽取防災簡報。記者胡經周／攝影
基隆市長謝國樑今天取消原本行程，前往基隆市災害應變中心聽取防災簡報。記者胡經周／攝影
基隆市長謝國樑今天取消原本行程，前往基隆市災害應變中心聽取防災簡報。記者胡經周／攝影

國民黨 基隆 林右昌 民進黨 罷免 謝國樑

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