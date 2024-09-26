王鴻薇指控涉嫌違反洗錢防制法 呂子昌保留追訴權

國民黨團首席副書記長王鴻薇今天表示，國策顧問、淡水信用合作社理事主席呂子昌涉嫌違反洗錢防制法，要求金管會全面啟動金檢，依法徹查。呂子昌委任律師陳守煌代呂子昌發表聲明指出，記者會中言論涉及不法情事，將保留法律追訴權。

國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇、無黨籍台東縣議員潘貴蘭，今天在立法院國民黨團召開記者會，控國策顧問、淡水信用合作社理事主席呂子昌，為閃避信用合作社法，利用親友當人頭借貸，還疑似動用借款人帳戶作為己用，涉嫌違反洗錢法制法。

王鴻薇表示，潘貴蘭母親林惠就在向淡水信用合作社辦理借錢過程，輾轉認識呂子昌，呂子昌表示向他個人借款，利息較優惠，且較易通過，但在借貸過程中發現，匯款過來的人名都是呂子昌親信與家人，包括兒子呂孫福、妹妹呂素珍。

王鴻薇指出，這就是為了規避信用合作社法的規定，「金融機構負責人不得與客戶有金錢的往來」，淡水信用合作社是什麼地下錢莊，這麼明顯問題金管會不管嗎。

王鴻薇表示，且呂子昌也會特別指示借款人，要在板橋信用商業銀行開戶，但潘貴蘭事後發現，在她不知情的情況下，有不明金流通過她的板信帳戶，由呂子昌姐姐呂素卿轉給呂子昌子女呂孫綾、呂孫福手上。

王鴻薇指出，這絕對是重大金融內控問題，其中是否涉及洗錢，甚至還有沒有其他受害者，相關單位應該立刻出手調查，依法究辦。將要求金管會全面啟動金檢，依法徹查包括淡水信用合作社及板橋信用商業銀行。

另外，潘貴蘭也指出，在他們家全數清償本金及利息後，呂子昌卻還強扣保證本票不歸還，過去還威逼強索她母親林惠就再給一筆新台幣5000萬元，才願意歸還另一張5000萬元保證本票，被嚴峻拒絕。針對她母親與呂子昌間的金錢糾紛，她已提告且一審勝訴，這次站出來就是希望不要再有其他受害者。

對此，呂子昌委任律師陳守煌代呂子昌發表聲明指出，經檢視相關資料，確與呂子昌無涉。潘貴蘭家族事業背負甚多債務，多次請求協助不成，竟不思正途，欲以此等抹黑方式，企圖轉移注意，實不足取。記者會中言論涉及不法情事，將保留法律追訴權，希勿自誤。