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林右昌千字文談罷樑？ 王鴻薇：就是幕後黑手

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
基隆市前市長、民進黨秘書長林右昌發表千字文，談他在基隆的政績，並指卸任2年來很多事情變得不一樣，現在市府更傳出劇烈的人事異動，一定發生了什麼事。國民黨立委王鴻薇表示，司馬昭之心路人皆知。圖／聯合報系資料照片
基隆市前市長、民進黨秘書長林右昌發表千字文，談他在基隆的政績，並指卸任2年來很多事情變得不一樣，現在市府更傳出劇烈的人事異動，一定發生了什麼事。國民黨立委王鴻薇表示，司馬昭之心路人皆知。圖／聯合報系資料照片

基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，前市長、民進黨秘書長林右昌發表千字文，談他在基隆的政績，並指卸任2年來很多事情變得不一樣，現在市府更傳出劇烈的人事異動，一定發生了什麼事。國民黨立委王鴻薇表示，司馬昭之心路人皆知。

林右昌昨晚在臉書發布千字文，強調是以前市長身分，談談他對罷樑的心情。內容提及他的就學過往，以及為何參選基隆市長的初衷，並稱國民黨在基隆完全執政數十年，完全掌握市長、立委、議長與議會，這種聲音就像魔音穿腦一樣，綁架制約著基隆人，但最後他完成了不可能的任務，獲得機會證明基隆可以改變。

「市政府一定發生了什麼事情。」林右昌表示，現在市政府傳出了很劇烈的人事異動，有好多位副處長層級的同仁被調往完全不是其專業領域的單位，業務執行主力的科長層級更是大風吹，有的人甚至被一個月調動數次，也有表現優異沒有任何過失的同仁被降調。據聞有數十位非常優秀的公務員已經離開了基隆市政府或者選擇退休，這都是基隆的損失。

王鴻薇表示，林右昌就是罷樑的幕後黑手，大家都知道罷樑現在進入最後的黃金兩周了，林右昌現在莫名其妙發一個千字文，講自己有多麼好棒棒，其實就是想要幫罷樑再添加一些柴火，司馬昭之心路人皆知。

公務員 國民黨 基隆 林右昌 民進黨 王鴻薇 罷免 謝國樑

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