控國策顧問呂子昌涉嫌洗錢 王鴻薇要求金管會全面金檢

國民黨立委王鴻薇今天舉行「爆國策顧問呂子昌涉嫌洗錢！要求全面金檢」記者會。王鴻薇指國策顧問、淡水信用合作社理事主席呂子昌被控用親友當人頭進行借貸，還在當事人完全不知情下，涉嫌動用借款人板橋信用商業銀行帳戶作為己用，涉嫌違反洗錢防制法，要求金管會全面啟動金檢，依法徹查淡信及板信。

立委王鴻薇今天和台東縣議員潘貴蘭舉行記者會，潘貴蘭控訴，家族向呂子昌借款全數清償本金及利息後，呂子昌卻強扣保證本票不歸還，還強索她母親再給一筆5000萬元，才願意歸還另一張5000萬元保證本票，被母親嚴峻拒絕，呂還威脅「你女兒潘貴蘭議員是公眾人物，還要再選舉，不要鬧新聞，再給5000萬元就不會上新聞」，針對她母親與呂子昌之間金錢糾紛，潘貴蘭已經提告並且一審勝訴，這次站出來就是希望不要再有其他受害者。

王鴻薇也質疑，更奇怪的是，呂子昌借錢時特別指示借款人，要於板信銀行開戶，但潘貴蘭事後發現，在不知情的情況下，潘在板信的帳戶，有不明金流從呂子昌姐姐呂素卿通過該帳戶，轉到呂子昌子女呂孫綾、呂孫福手上。這絕對是重大金融內控問題，其中是不是涉及洗錢？甚至還有沒有其他受害者，相關單位應該立刻出手調查，依法究辦。