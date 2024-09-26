林右昌爆謝離職潮 轟藍「民進黨選輸想重選」製造對立
基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，前市長、民進黨秘書長林右昌昨在臉書寫千字文，稱卸任2年來很多事情變得不一樣。今天上午他說，謝市府糟蹋人才爆離職潮，還反駁國民黨指罷免是「民進黨選輸了，想重選」的說法，痛陳不合邏輯、製造政黨對立。
林右昌昨在臉書稱他留下近20年最好的財政、改變基隆的政績與完整建設藍圖，及勇於任事的團隊文化，但卸任2年來很多事情變得不一樣，「可想而知一定發生了什麼」。
林右昌今天上午出席基隆市信賴台灣之友會會員大會時受訪說，他執政8年翻轉了基隆，留下8年執政政績和人才，這些都是基隆市的資產，也留下20年來最好的財政，留下給謝市長運用，也有完整的施政藍圖，在城市博覽會中展現，獲得全國民眾的肯定，但謝市長有自己的想法，自己來發揮。
「但很可惜，這2年來市府人事有劇烈的變動，管漁船的被調去管公車，最資深的教育人員被調去管社福，管體育的被調去管市場。」林右昌批市府不尊重人才、糟蹋人才，很多人因此離職、轉調、退休。
針對謝國樑說他上任後市府財政是20年來最好，林右昌反駁，並說「是我留下最好的財政給他，謝國樑不要忘記了。」並指這2年中央給地方的統籌分配款多給基隆26、27億，謝市長的財政狀況，是他打下的基礎，這一點必須要說清楚。
林右昌說，針對罷免案，一直以來他都是尊重公民團體，國民黨為了救罷樑，用盡一切手段抹黑和扭曲，但事實勝於雄辯，不管是城際轉運站或東岸商場都是他任內的政績，也是基隆的驕傲，整個過程絕對沒有任何問題，這一點市民大家都看得到。
針對國民黨批評罷免是「民進黨選輸了，想重選」，林右昌說，這樣的解讀是錯誤的，大家都知道，罷免和大選是不太一樣，罷免的難度在基隆來說是更高的，因為要經過兩階段連署，罷免成功後還要重新補選。
林右昌表示，國民黨「民進黨選輸想重選」的說法，完全不合邏輯，只是為了要貼標籤，製造政治上的對立，進行政黨的動員，刺激他們出來投票，這完成不是事實。
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