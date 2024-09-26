全社會防衛韌性會今登場 擬規劃小規模無劇本演練

總統賴清德今天主持第一場「全社會防衛韌性委員會議」聚焦民力訓練暨運用、戰略物資盤整暨維生配送等5大主軸，規劃未來半年到1年進行小規模無劇本演練，讓委員們觀摩，也希望未來將演練落實到地方，府院人士表示，「賴總統不喜歡紙上談兵，必須落實行動」。

總統府下午召開第一次全社會防衛韌性委員會議，由總統賴清德主持，聚焦「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」、「資通、運輸及金融網絡安全」5大主軸。

國安會副秘書長徐斯儉會中將報告「全社會防衛韌性規劃與挑戰」，說明全社會防衛、運作機制、核心任務與近期設定目標，希望未來半年到1年規劃小規模無劇本演練，讓委員們觀摩。

府院人士表示，全社會防衛韌性委員會從國防、民生、災防、民主4大方向強化韌性，台灣位處第一島鏈戰略位置所受到的灰色地帶侵擾、認知作戰、區域衝突等，台灣社會是否能有備無患，將是全社會防衛韌性的重點目標與驗證關鍵。

該人士說，「全社會防衛韌性」就是整個社會都要動員起來，過去的演練以政府部門為主，遇到緊急狀態、重大災難，傳統觀念會偏向「軍管民」，但這個想法應該被扭轉，提高民間參與度，讓民眾了解「我也可以自救」，再關心社區，行有餘力支援軍方行動。

府院人士表示，委員會納入高比例民間代表，也希望更貼近現實，委員還能擔任「裁判」或「紅軍」來驗證相關需求、找出問題，同時持續擴散「自己的國家、土地，人民可以自己守護」的觀念，這也是社會溝通的過程。

至於民眾是否看得到小規模無劇本演練或僅是內部演練，府院人士表示，可能都會有，可能有兵推、實地演練，但不是軍演，就5類別當中的1項，例如關鍵基礎設施的某一項設施進行演練，也有可能是複合式演練，如關鍵基礎設施演練涉及到民力動員。

府院幕僚說，總統賴清德不喜歡紙上談兵，必須落實到地方，透過委員會議聽取建言，作為第一次演練的參考，明年的民安、萬安、漢光演習都還在規劃中，演練結果是否納入明年3項演練規劃當中，可多聽聽委員們的意見。

談到與現行演練有何不同，府院幕僚表示，目前盤整的關鍵基礎設施項目有300多項，演練規模大小不一，規模是否足夠，委員會將討論與盤整再精進。