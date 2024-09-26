賴清德錄節目教民防知識 網友酸：要開戰了？

賴清德總統今將主持「全社會防衛韌性委員會第1次委員會議」，賴總統也先與沃草 Watchout合作，錄製《民防講看覓》系列節目，並將影片貼臉書分享如何準備避難物資、學習急救措施等民防知識。不過有網友留言酸，「要開戰了？」

賴總統在臉書貼文中強調，有準備、有保庇，守護國家靠家己！這次他受邀與沃草 Watchout合作，特別用台語配音，錄製《民防講看覓》系列節目，希望和大家分享，在日常生活中如何準備避難物資、學習急救措施等民防知識。

賴總統說，居安思危，有備無患。政府會繼續提升全民的防災意識，並結合各界力量強化災防體系，打造強而有力的韌性社會，讓國家更安全，也讓人民更有信心面對各項災變與挑戰！

不過，也網友留言酸，「要開戰了？」也有網友批評，「抗中保台沒政策，每天打嘴砲挑釁，有防災意識？把台灣帶領到戰爭中，沒實質作為要民眾自己準備防災物資，到時候打過來，看你皇帝能做多久。」但也有網友對賴總統表示肯定，表示「辛苦了為台灣人民守護。我們台灣的好總統感恩。」