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曹興誠任防衛韌性顧問 賴士葆酸：邁向台獨委員會

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
總統府「全社會防衛韌性委員會」首次會議今天登場，委員會顧問將由聯電創辦人曹興誠（圖）、國防安全研究院董事長霍守業、中國佛教會理事長釋淨耀、全聯董事長林敏雄出任。圖／聯合報系資料照片
總統府「全社會防衛韌性委員會」首次會議今天登場，委員會顧問將由聯電創辦人曹興誠（圖）、國防安全研究院董事長霍守業、中國佛教會理事長釋淨耀、全聯董事長林敏雄出任。圖／聯合報系資料照片

總統府「全社會防衛韌性委員會」首次會議今天下午登場，由委員會召集人賴清德總統親自主持。委員會顧問包含聯電創辦人曹興誠。國民黨立委賴士葆表示，曹興誠主張台獨，還有其他人有黑熊學院背景，一副要打仗的樣子。

今天下午登場「全社會防衛韌性委員會」，委員會顧問將由曹興誠、國防安全研究院董事長霍守業、中國佛教會理事長釋淨耀、全聯董事長林敏雄出任。

賴士葆表示，「賴清德每一個動作都像是要打仗一樣」，總統府全社會防衛韌性委員會談備戰沒有人反對，但重點是兩岸還是要對談，現在只有對抗沒有對談。

賴士葆說，委員會顧問成員曹興誠主張台獨，還有兩個人都有黑熊學院背景，一副要打仗的樣子，如此以來全社會防衛韌性委員會變成了「邁向台獨委員會」。

國民黨立委王鴻薇表示，現在都已經有全民防衛動員署，現在又在上面疊床架屋，請問一下，全民防衛動員署到底是聽國防部的呢？還是在聽曹興誠的？「曹興誠變成半個國防部長嗎？」根本胡搞瞎搞，請賴清德尊重中華民國體制。

至於曹興誠的台獨主張，是否會增加兩岸緊張局勢，王鴻薇認為，賴清德的態度對兩岸關係的影響比較直接。

台獨 國防部 曹興誠 賴士葆 賴清德

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