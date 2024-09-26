師傅質詢徒弟！ 蔡其昌勉交通部長陳世凱認真謙卑

交通部長陳世凱26日首次體驗立法院備詢，第一個質詢他的就是前上司、民進黨立委蔡其昌！蔡其昌先感嘆20年前陳還在他辦公室擔任助理，如今已經高升部長。蔡其昌還抽考陳世凱他與國民黨召委魯明哲關心的交通議題，陳世凱都有答出來讓他很欣慰。他也鼓勵陳世凱說，擔任部長要「謙卑傾聽、認真做事」。

叮囑徒弟做事認真

立法院交通委員會26日邀請交通部長陳世凱、內政部、警政署、國土管理署等部會，就「行人交通安全改善成效」進行專題報告，並備質詢；國民黨召委魯明哲特別在質詢前表示，由於交通部長是立法院休會後才新任，因此在其他委員會尚未啟動質詢下，還是早早就排定陳世凱前來備詢。

蔡其昌一上台就對陳世凱說，想當初20年前陳還與他在立法院打拼，如今已獲得總統賴清德與行政院長卓榮泰的肯定高升部長。他也說，交通部家大業大，範圍涵蓋陸海空與觀光等領域，在野黨對陳世凱是否適任有很多質疑，因此他交代陳世凱要「謙卑傾聽、認真做事」，即使非交通本科，專業性也能被外界肯定。

抽考立委關心議題

「你有沒有去交通部轄下各部會，還有交通委員會的立委一一拜訪？」蔡其昌如此詢問陳世凱，陳世凱表示都有。蔡其昌便隨機抽考魯明哲關心什麼交通議題？陳世凱便表示鐵路地下化與機捷的延伸，蔡其昌還直接問魯明哲：「他說的對不對？」魯明哲愣了一下才回：「對，」也讓現場氣氛稍微輕鬆了一點。

不過，蔡其昌隨即追問，近日有東海大學女大生過馬路遭公車輾斃，凸顯台中市在改善道安上相當消極，也比其他直轄市差，交通部該如何協助改善？陳世凱回應說，成效不好的縣市會公布在網路，25日也有找台中市政府到行政院進行道安會報的專案報告，會嚴格監督台中改善交通。

兩鐵儘速設月台門

民進黨立委李昆澤則關心台鐵與高鐵的月台門設置進度，但他多數時間是問台鐵公司董事長杜微與高鐵董事長江耀宗何時設立月台門，哪些站優先？質詢時間快到的時候才問陳世凱的意見。陳世凱表示，台鐵落軌事件較多，高鐵若人多時也頗危險，因此會加速督促兩鐵設置月台門，台鐵目前在高雄有試辦，高鐵則會在新竹、板橋優先處理。

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