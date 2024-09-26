控國策顧問呂子昌涉嫌洗錢 王鴻薇要求全面金檢

國策顧問、淡水信用合作社理事主席呂子昌被控用親友當人頭進行借貸，還在當事人完全不知情下，涉嫌動用借款人板橋信用商業銀行帳戶作為己用，涉嫌違反洗錢防制法。國民黨立委王鴻薇要求金管會全面啟動金檢，依法徹查淡信及板信。

王鴻薇今與台東縣議員潘貴蘭舉行記者會，王鴻薇說，潘貴蘭母親林惠就在向淡信辦理借錢過程，輾轉認識呂子昌，呂子昌表示向他個人借款有較多優惠，且比較容易通過，但借貸過程中發現，匯款過來的人名，都是呂子昌親信與家人，而且都在淡信任要職，兒子呂孫福是理事，連妹妹呂素珍都掛名工友，而親信張君明擔任副總經理，洪建偉則是行員，這就是為了規避信用合作社法第38條之2「金融機構負責人不得與客戶有金錢的往來」，淡水信用合作社是什麼地下錢莊，這麼明顯問題金管會不管嗎？

王鴻薇補充，更奇怪的是，呂子昌借錢時特別指示借款人，要於板信銀行開戶，但潘貴蘭事後發現，在不知情的情況下，潘在板信的帳戶，有不明金流從呂子昌姐姐呂素卿通過該帳戶，轉到呂子昌子女呂孫綾、呂孫福手上。這絕對是重大金融內控問題，其中是不是涉及洗錢？甚至還有沒有其他受害者，相關單位應該立刻出手調查，依法究辦。

王鴻薇也說，呂子昌過去本就劣跡斑斑，2020就有媒體揭露喬貸款利率錄影曝光，還私扣還款人的清償證明，要求指定人頭戶還款等情事，而且投訴兩個月金管會都沒啟動調查，如今本案情節又如出一徹，放任受害者繼續出現，金管會是不是有疏失？包庇的嫌疑？

潘貴蘭控訴，全數清償本金及利息後，呂子昌強扣保證本票不歸還，過去還威逼強索她母親林惠就再給一筆5000萬元，才願意歸還另一張5000萬元保證本票，被林惠就嚴峻拒絕，呂還威脅「你女兒是潘貴蘭議員是公眾人物，還要再選舉，不要鬧新聞，再給5000萬元就不會上新聞」，針對她母親與呂子昌之間金錢糾紛，潘貴蘭已經提告並且一審勝訴，這次站出來就是希望不要再有其他受害者。