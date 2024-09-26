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謝國樑曝6月可怕民調 論「投不同意罷免」出門關鍵

聯合報／ 記者李成蔭／基隆即時報導
基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，投票日逼近讓局勢更受關注，謝今上午接受廣播節目專訪，與主持人黃暐瀚聊罷免情況。圖／取自YouTube
基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，投票日逼近讓局勢更受關注，謝今上午接受廣播節目專訪，與主持人黃暐瀚聊罷免情況。圖／取自YouTube

基隆市長謝國樑罷免投票逼近，謝今接受廣播節目專訪時談及民調，透露6月時還是可怕數字，主因是民眾不知道支持他要出門投票，在經過宣傳，願意出門投不同意罷免已經大幅上升。被問及購買中古公車就壞掉，他也澄清並非同批，市民都知道對手是「沒有要換公車、是想換市長」的操作。

謝國樑指出，市府內沒有做民調，不過國民黨中央是有，一些電視台也是有做，第一次理解到相關民調大約是6月底，雖然整體來看當時贊成罷免、反對罷免沒有太大的差別，但是願意出來投票的是贊成罷免為多數，當時以此情況看到的可怕數字是願意出門投罷免61%、願意出門投反對罷免票22％。

謝國樑認為，主要是因為大部分台灣民眾沒有投過罷免票，所以很多人直覺以為只有一個選項，不知道有「不同意罷免」，所以自己一直跟市民宣傳，如果支持他，就不能待在家裡，不能覺得說罷免投票是不好的，要積極出門投票，所以這幾個月來的民調數字也出現變化，願意出門投罷免票由61%降至36%，願意出門投反對罷免票由22%上升至49％；他提到，其實兩方人數都沒有變少，主要是願意出門投反對罷免的人變多。

謝國樑提到，前天勘災時還有市民以為支持他就是不要去投票，所以這也是自己為什麼在罷免案還沒成案就開始宣傳，「因為不能再等了」，也利用周末辦活動宣導及催票，近期大家終於知道要投票，也希望一定要做到反對罷免票數變壓倒性得多。

謝國樑表示，就任市長這一年八個月中，真的很盡心盡力思考為基隆做事情，尤其是第一年沒有自己預算，是前市府幫他編列好的，第二年有自己的預算，這些日子要做什麼都有兼顧及考量，像比中央還早力推行人友善交通，現在汽機車在路口都禮讓；打造室內兒童樂園，年底將完成第七座；整合成立長期照顧服務管理所，滿足市民長照需求等。交通上除長遠的捷運外，也強化鐵路及客運直達車，方便民眾通勤。

廣播節目主持人黃暐瀚詢問，最近基隆公車被攻擊買中古車就壞掉。謝國樑也澄清，民進黨先前猛打電動車，他落實後就被改打中古公車，其實以數據來看他任內故障數是最低，他是買中古車汰換原來更舊的公車，結果就因此被換宣傳，其實一般市民也很清楚對手是「沒有要換公車、是想換市長」的操作。

基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，投票日逼近讓局勢更受關注，謝今上午接受廣播節目專訪，與主持人黃暐瀚聊罷免情況。圖／取自YouTube
基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，投票日逼近讓局勢更受關注，謝今上午接受廣播節目專訪，與主持人黃暐瀚聊罷免情況。圖／取自YouTube

基隆 投票 民調 罷免 謝國樑 黃暐瀚

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