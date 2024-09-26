謝國樑曝6月可怕民調 論「投不同意罷免」出門關鍵
基隆市長謝國樑罷免案投票逼近，謝今接受廣播節目專訪時談及民調，透露6月時還是可怕數字，主因是民眾不知道支持他要出門投票，在經過宣傳，願意出門投不同意罷免已經大幅上升。被問及購買中古公車就壞掉，他也澄清並非同批，市民都知道對手是「沒有要換公車、是想換市長」的操作。
謝國樑指出，市府內沒有做民調，不過國民黨中央是有，一些電視台也是有做，第一次理解到相關民調大約是6月底，雖然整體來看當時贊成罷免、反對罷免沒有太大的差別，但是願意出來投票的是贊成罷免為多數，當時以此情況看到的可怕數字是願意出門投罷免61%、願意出門投反對罷免票22％。
謝國樑認為，主要是因為大部分台灣民眾沒有投過罷免票，所以很多人直覺以為只有一個選項，不知道有「不同意罷免」，所以自己一直跟市民宣傳，如果支持他，就不能待在家裡，不能覺得說罷免投票是不好的，要積極出門投票，所以這幾個月來的民調數字也出現變化，願意出門投罷免票由61%降至36%，願意出門投反對罷免票由22%上升至49％；他提到，其實兩方人數都沒有變少，主要是願意出門投反對罷免的人變多。
謝國樑提到，前天勘災時還有市民以為支持他就是不要去投票，所以這也是自己為什麼在罷免案還沒成案就開始宣傳，「因為不能再等了」，也利用周末辦活動宣導及催票，近期大家終於知道要投票，也希望一定要做到反對罷免票數變壓倒性得多。
謝國樑表示，就任市長這一年八個月中，真的很盡心盡力思考為基隆做事情，尤其是第一年沒有自己預算，是前市府幫他編列好的，第二年有自己的預算，這些日子要做什麼都有兼顧及考量，像比中央還早力推行人友善交通，現在汽機車在路口都禮讓；打造室內兒童樂園，年底將完成第七座；整合成立長期照顧服務管理所，滿足市民長照需求等。交通上除長遠的捷運外，也強化鐵路及客運直達車，方便民眾通勤。
廣播節目主持人黃暐瀚詢問，最近基隆公車被攻擊買中古車就壞掉。謝國樑也澄清，民進黨先前猛打電動車，他落實後就被改打中古公車，其實以數據來看他任內故障數是最低，他是買中古車汰換原來更舊的公車，結果就因此被換宣傳，其實一般市民也很清楚對手是「沒有要換公車、是想換市長」的操作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言