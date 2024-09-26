基隆大量公務員離職？北巿藍議員柳采葳：笑死！林右昌會不清楚？

基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，民進黨秘書長、基隆市前市長林右昌昨發了千字長文指出他卸任後，陸續有數十位優秀的市府公務員離開或者選擇退休「可想而知市府一定發生什麼事情」。國民黨台北市議員柳采葳今在臉書諷「笑死，林右昌都當了8年的市長，會不清楚嗎？」要是真心愛基隆，就放過基隆。

柳采葳也一一列舉林右昌執政時的爭議，她說，林右昌自豪的城際轉運站和東岸商場近期爭議連環爆，各種證據都指出「市府基層人員從一開始就必須冒著風險幫你做事」，包括林右昌市府找來的美得泰公司被爆出欠薪多月，市府人員到現在都還在幫林擦屁股。

她還說，林右昌合作密切的大日開發公司被起訴行賄市府官員，NET更是因為林右昌任內未積極要求其登記產權，使NET霸占商場，造成市府粗估短收數十億元營運權利金「在在都顯示，問題都出在你任內」。

柳采葳指出，其他爭議更不用說，「基隆田徑場」延宕多年、基隆生命典藏館延宕兩年、「毛胚屋」寵物銀行，沒水沒電害浪浪們受凍，執政失敗的例子多到如果全列上來，這篇文章的篇幅堪比論文。

柳采葳表示，蔡英文卸任時說「離開位置的人、就不該再想原來位置上的事」，林右昌應該學學自家人卸任後的態度，謝國樑厚道默默幫忙收拾殘局，「不代表你可以繼續以前市長之姿對市政指手畫腳」，每一任市長對城市發展都有自己的想法，2022年基隆市民沒有選擇讓民進黨繼續執政，也就代表市民否定林右昌的施政成果，事過境遷，再以前市長身分批評謝市府「難道是想要提醒大家你的執政有多失敗嗎？」

柳采葳說，市政是延續的，一個城市沒有絕對的好與壞，謝國樑市長跟她一樣，都上任不到2年，今天，前市長林右昌前腳才剛離開，就大肆批評自己的城市，把基隆講的如此不堪，政治意圖非常明顯，就是因為民進黨不敢挺了，林右昌只好自己為罷免案添柴火。