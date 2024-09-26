基隆潮境AR恐龍生態園區爆紅 綠議員告發謝國樑圖利廠商

基隆潮境AR恐龍生態園區近日爆紅，吸引很多人潮，民進黨議員鄭文婷今天到基隆地檢署提告，她指控，8月15日才決標給實境共創公司委託營運，市政府卻很快地於30日就在該園區試營運，原本沒有服務中心，謝國樑為了展示自己市政做得好，凸顯自己在該園區的政績，在廠商未依法取得建照的情況下容忍廠商在園區內大興土木，涉嫌圖利罪特定廠商。市府尚未做出回應。

鄭文婷表示，謝市府在今年1月先以限制性招標的方式，開了一個基隆潮境AR恐龍生態園區委託開發設計暨建置案的標案，讓實境共創公司以995萬元得標，嗣後再用同樣的手法於7月份開基隆潮境AR恐龍生態園區委託營運標案，讓實境共創公司以1151萬元得標，但事實上直到8月15日標案開標為止，基隆市政府都還沒有取得海科館的土地使用同意，而是延宕到8月20日才跟海科館簽訂土地使用協議書。

鄭文婷說，為何土地使用同意都還沒確定的情況下，謝國樑就陸續開標案讓特定廠商得標？甚至是在所有標案都確定後才與海科館簽訂土地使用協議書，是不是表示謝國樑要確定特定廠商確實已經拿到標案才願意向海科館承租土地，否則就任憑得標廠商自生自滅，手法宛如對待城暨轉運站的得標廠商美德泰一般，這中間沒有任何貓膩嗎？

鄭文婷指出，謝國樑原本只打算試營運到9月27日，9月28日起就要開始向入場民眾收費，但因網路上很多人反映使用AR的實際體驗不佳，為了避免引起民怨，因而將試營運的時間延後到罷免投票日後的10月底，同時也讓得標廠商興建服務中心能夠有更寬裕的時間，明顯在為特定廠商開綠燈，為此才會具狀向基隆地檢署提出圖利罪的告發。