基隆成指標！力催不同意票 謝國樑：不讓明年蔓延罷免潮

基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，投票日逼近讓局勢更受關注，謝國樑今上午接受廣播節目專訪表示，現在心情滿平靜，「明明有做事，那就好好的來講」，要讓不同意超過同意才有意義；他也指出，基隆罷免結果將是指標，不能讓大罷免潮在讓明年蔓延出去。

謝國樑指出，其實一開始心情比較起伏，因為一當選就有人開始準備罷免，這一年來在基隆坊間也不斷有很多討論，一開始也不知道該怎麼辦，自己明明就努力在做事，不過想想也覺得沒關係，就繼續努力，畢竟這一年來也做了滿多事情，就來跟大家慢慢討論。如今第二階段成案，現在心情滿平靜的，好像等了一件事情等了滿久終於到來，其實這一年八個月的時間真的做了滿多事情，很樂意跟大家分享。

謝國樑認為，這罷免案沒有正當性，大多數市民這麼認為，尤其很多人覺得這是要跟明年的大罷免潮串在一起，基隆成為一個指標區、示範區，所以除了捍衛施政成果外，還需要把自己工作做好、選舉選好，不可以讓大罷免潮在讓明年蔓延出去；這些日子已經努力許久，也還有十幾天， 要繼續努力宣傳不同意罷免票超過同意罷免，這件事情才有意義。

廣播節目主持人黃暐瀚詢問謝國樑，現在看起來不是消極讓罷免票不要超過25%，而是要決定決戰，讓不同意罷免多於同意罷免，其中轉折為何？謝國樑回應，這一年八個月做了很多事情，很多民眾也覺得莫名其妙「不知道要罷免什麼」，且這也牽扯到明年局勢。