影／拆樑罷免聲勢跌 謝國樑穩了？學者示警：賴清德可能還會再努力

基隆市長罷免案進入倒數階段，謝國樑除了市政之外，更回到街頭與民眾互動，訴求讓民眾了解市政府現階段的施政成果，另一方面，拆樑團體積極宣傳罷免投票，更啟動戰車各地宣講。不過近期民眾黨黨主席柯文哲的爭議，占盡了所有新聞版面，拆樑熱度明顯下滑。

拆樑行動成員啾喜日前表示，由於柯文哲的新聞鋪天蓋地，加上罷免行動與時間賽跑，在宣傳曝光上確實感受到壓力；而罷免活動討論度降低，與東岸商場爭議也有關係，只是議題在法律上尚無法有效地突顯謝國樑的施政缺失，拆樑活動的正當性受到檢視。

國民黨發言人楊智伃強調，基隆市政府於東岸商場的法律戰上取得四連勝後，輿論風向顯示，市民對惡意罷免的厭惡感是上升的，她進一步指出當民進黨發現聲量跟風向較不利拆樑時，已經開始切割拆樑團體。

雖然拆樑討論度退燒，但學者認為謝國樑仍要步步為營，政治學者施正鋒解釋，柯文哲現要羈押兩個月，議題可暫時低調，又民進黨對拆樑罷免介入深且犀利，因此他認為按照賴清德的個性，就拆樑議題他恐怕還會再做努力。