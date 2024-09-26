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林佳龍：聯合國須重回2758號決議正確詮釋接受台灣

中央社／ 紐約25日專電

外交部長林佳龍今天在美國新英格蘭地區媒體發表專文指出，中國惡意錯誤詮釋聯大第2758號決議，蠻橫打壓台灣參與聯合國體系的合法權利，呼籲各界支持將台灣納入聯合國，確保印太地區和平穩定與繁榮發展。

林佳龍在「班戈日報」（Bangor Daily News）發表「台灣納入聯合國體系才可確保印太地區和平」文章指出，台美不僅共享民主自由核心價值，彼此都是關鍵經貿夥伴。台灣是全球高階半導體及人工智慧晶片供應鏈不可或缺的一環，台海更為國際貿易重要航道。台海和平攸關區域及全球繁榮，中國持續加劇對台挑釁，圖謀片面改變台海現狀，已經嚴重威脅全球和平穩定。

林佳龍寫道，全球領袖在七大工業國集團（G7）、歐盟（EU）、北大西洋公約組織（NATO）及東南亞國家協會（ASEAN）等雙邊及多邊場域，強調維護台海和平重要性。聯合國必須採取行動接受台灣參與，停止屈從中國壓力，勿再扭曲2758號決議。中國將決議「武器化」，誤稱「台灣是中國一部分」，正是北京企圖建構未來武力犯台的法理基礎。

美國高階官員已數度發聲反對中國錯誤詮釋第2758號決議，強調決議未提及台灣也未涉及台灣地位。全球38個國家及歐盟的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC），近期也通過對2758號決議各國議會決議範本，展現對台具體支持。

林佳龍表示，中國擴張野心不會止於台灣，其「海警法」即為灰色地帶戰術一部分，意在強化中方不實領域主張及擴張影響力。

為維護聯合國憲章揭示的國際和平與安全，聯合國必須重回2758號決議正確詮釋，接受台灣，尋求遏制中國擴張野心的方案。召開中的第79屆聯合國大會是各國共商應對區域安全挑戰，維護全球永續發展，建立韌性國際社會的最適當時機。

2758號決議 兩岸關係 台海 林佳龍 聯合國

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