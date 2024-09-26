【專家之眼】新冷戰的強權定位、成本攤付與潛在成效

冷戰時期的政治對抗與分隔苦難，隨著美國關閉邊境的主張，漸次成為主流民意，那種親情分離的撕裂痛楚早被拋諸腦後。新近發展，就連荷蘭聯合政府，都跟歐盟提出正式申請，要求准許該國脫離集體安置難民的法定義務！

同時，隨著中、美脫鉤態勢的益趨激化，強硬制中的經濟戰略正不斷被修正和推出；膠著拉鋸的2024美國大選，更讓重回冷戰的想法，再次蠢蠢欲動。

就在第二次世界大戰的歐洲戰區，結束戰爭行將進入第80個年頭，歐盟理事會也搶在新一屆歐盟議會選舉完成之前，以些微的票數差通過了協商達四年之久的新法案：「移民與政治庇護的規範（the Pact on Migration and Asylum）」。

不消說，這個搶灘立法的結果，間接刺激出其後才舉行的歐洲議員投票，尤其在德國、法國跟義大利普遍的右翼政黨勝選。面對如此走向的被逼宮與社會動盪風險，激進反應莫過於有法國總統馬克宏，他立即宣布國會提前選舉。

因此，無論馬克宏總統率爾指定，由得票率僅百分之五的黨和官僚來做組閣；或是拜登總統在卸任之前，召開領袖層級的四方安全對話（QUADS），會議當中更以忘了關的麥克風，直言挑明該聯盟與中國崛起，所難避免的針鋒相對。

如今，新冷戰的雛形已然完備，而相關國家的嚴別敵我與階級分明，也有來自跨國機制的相互奧援；從QUAD到NATO成員國，在亞太地區的軍事義務。

令人遺憾的是，這一幕幕在先進社會所進行的權力算計、媒體引導與控制，其目的與意圖，自然在政治核心圈的勢力能鞏固，與提前做好全球局勢的擘畫；因而需要有反覆的虛實衝撞，方得以有效操弄民意。

進一步，要能不露痕跡的掌握其正、反力量，以激盪和自主抉擇的衝動，讓選票的流動成為可能。如此，即能取得在軍事動員與少數統治的正當性。

往下的新冷戰，無論是成本與攤付準則，必然會與舊冷戰有著不同之處。

首先，東、西方的陣營內，意識型態有重大歧異與爭取人心嚮往的自然藩籬，已不復存在。過往，由美、蘇兩強共管戰後的世局，避戰、維穩；兼且有來自雅爾達密約所達成的劃界分治與信賴基礎。往下，則要走回到蠻荒世界。

其次，舊冷戰的結束，看似船過水無痕；於雷根時期公開叫板，劇本更像極了西部牛仔的拔槍決鬥。在背後，其實是藉助了蘇聯集團與在天主教的梵蒂岡，接大位者的連番死亡，因而導致東歐的民心與俄國統治階層，提前大崩解。

最後，歷史的巧合，能讓戈巴契夫的人格者形象與老驥伏櫪的鄧小平，選擇了韜光養晦與共榮互利的路線，方能讓驚濤海浪的核戰邊緣，得以順利被度過。

如今一群倖進之徒所沾沾自喜的新冷戰，他們或許在選戰經驗之下，於輿情引導與民意操弄，非常拿手；反正民主國家的選舉暴力，並不常發生。但往下的仇恨動員與軍事對陣，可不是想收手不玩，就能順利脫身的了。