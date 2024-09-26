【專家之眼】學生制服爭議反映的教育危機

高中生是否該穿制服？是過去校園民主化一系列爭論的議題之一，而在教育部制定相關學校訂定學生服裝儀容規定原則（以下簡稱《原則》）後，爭議似乎畫下休止符，但前日聯合報刊出「制服專題」，相關討論熱烈，看來還有不平之氣，甚至出現對當代台灣困境借題發揮的苗頭，值得深思。

網路上對報導掀起兩派論戰，學生多認為日常上學應以舒適輕便為主，亦有所謂民團稱，制服象徵威權文化，存在意義僅為方便管理者，也是把團體放在個人之前，而穿制服非教育議題，不該把校園當軍隊管理，主管機關則插上一腳表示，依據《原則》，各校應透過民主參與，訂定校內相關服儀規定，以尊重學生意願為原則，積極督導學校尊重學生個別意願；至於匿名校方與網民，則認為團隊中一些紀律服從有必要性、穿制服可防陌生人進入校園，另在求學階段較不會因衣服有貧富落差等。

上述觀點多是老調重彈，似乎暗示制服議題論述與處理方式，仍讓人未盡滿意，更糟糕的是，反映出教育體系內部觀點貧乏與欠缺溝通兩問題。

說觀點貧乏，是因為多以個人自利傾向談問題。學生談的舒適輕便，屬於技術層次，看似最易解決，但那麼久了還提，是否為制服經費沒有得到重視？如是，平常愛說「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，教育單位還拿不出辦法處理此事，未免說不過去，只怕從另方面推測，現在雖然氣候極端，連常在大太陽下出操的部隊都有可稱舒適輕便的軍服能穿，而學校均有冷氣，學生對制服卻如此挑剔，是藉口或確實如此？

至於說制服象徵威權、並非教育議題，教育部一紙公文鉅細靡遺申令教育第一線的學校該怎麼做，一有爭議，學生再拿距教育現場遙遠的官僚壓學校，背後的威權成分恐怕更重。說到底，恐怕是民團稱的威權不是他們所親近的威權罷了？而制服議題當然與教育議題有關。相關討論有機會教育學生了解並處理群我關係。

如何處理群我關係的公私益問題，關乎群體生存。西方人對此有深刻思考。就以高中公民對此的基礎介紹，也有自由主義、社群主義，與整合兩者，但還是較偏重前者的理性自利觀點三說。但不管為何，主張者多清楚站定立場、明白衝突下多無絕對地兩利選擇，只能從發展經驗出發，做出取捨。最簡單的例子，是台灣曾被美國稱讚的健保，美國卻不學，就是在個體與群體利益間做出抉擇。

而在台灣，群我關係明明是非常重要的事，但研究者不多，懂深刻內涵的少，能察覺並廣泛討論的更稀有。教育者若非在國高中公民教育裡以考試領導教學，到了大學，即便要談，也多從西方自由主義背後的個人自由切入宣講，鮮少多元而不汙名化的並陳群體主義價值觀，更不用提會納入台灣本土心理學發展出來的關係主義研究。制服議題倒是一個機會教育。

說台灣的群我關係重要，是因為中華民國一直有團結需要，但立基本土的討論很少，多從西方價值出發。例如我國保有軍隊是否符合公益議題，社會雖有共識，但談到自身是否該當兵，則多敬而遠之。這是個人主義的算盤。由不願意者組成不願役，社會自然擔心部隊不能打仗。這麼多人不願為群體付出，除了教育不重視、盲從西方潮流外，當然也包括言教不如身教，上位者先以個體自利出發，為選票討好眾人或明哲保身，上行下效，國事也就不堪聞問了。

在制服議題上，對群我關係的深入討論，應能得知另面不同立場，反映個體未見之處，當事人再依價值觀權衡，多經歷幾個議題，有助於整個社會承受或歡迎這個世代的價值。但看至今學生、特定有發言權的民團，乃至於官方發言，從頭到尾本位考慮，未曾述及參考過合群意識、校園安全與弭平階級價值。特定民團因價值觀組織，堅持偏見理所當然，但也始終沒有另個民團冒出頭平衡觀點，學生看不出受了相關教育啟發，用直覺回答問題，教育當局則只想討好，用威壓學校處理問題。讓學生的主張，看來更像是取巧，只是怎麼讓個體儘量爽而已。

說學生取巧，是因為個體群體便宜都想占：一方面稱該以舒適為主、穿制服可能影響學習，但另方面又提及畢業後，還是會留著制服，因為光榮感。對照平時一般學生無意見，只常聽某群學生抱怨穿制服，進入大學後，又頻辦制服日等情況，他們不在乎穿制服背後的群體理由，卻想在大家差不多考入分數的環境裡，用名校光環彰顯個體。但世界哪有那麼便宜的事？沒有養成尊重群體價值的適當環境，個體或許有小利益，但喪失利他精神如何再影響個體就無人顧及了。

這就是欠缺溝通反映出的問題。上述各方觀點並無新意，但《原則》是在民國105年制定，換句話說，相關方早該知他方關心什麼，但還是只老調重彈不溝通。

學生雖說是張白紙，但網路世代應可自行搜尋反方意見，彰顯思考深度、為自身感受與上位者怠惰求解；教師可以適當傳達不同價值觀、或者至少教學生用證據說話，增加思考成熟度；學校領導早該解決制服質料問題，或者提醒師生多元教育重要，卻只敢匿名發言；教育主管機關則有大筆資源做研究、發補助，卻空口站在討好立場。相關各方都沒提出新理據解決老問題，只讓社會看到大家自利模樣，結果是制服問題繼續空轉，學生與沒人代表的公益受損，這是現在政府虛辦教育的冰山一角。