聽新聞
0:00 / 0:00

「選舉神人」清大開課 小笠原帶學生田調

聯合報／ 記者黃羿馨張裕珍李人岳／連線報導
小笠原欣幸9月起開課獲得不少學生歡迎，還吸引校外人士旁聽，課堂幾乎座無虛席。記者黃羿馨／攝影
小笠原欣幸9月起開課獲得不少學生歡迎，還吸引校外人士旁聽，課堂幾乎座無虛席。記者黃羿馨／攝影

日本學者小笠原欣幸首度來台教書，講授台灣政治與選舉，吸引人社、理工科系學生搶修，甚至有台大、陽明交大學生旁聽。邀請他來台擔任講座的清華大學人社院學士班主任姚人多也期待小笠原能帶著學生田野調查。

「我沒想過有一天來台灣教書。」小笠原欣幸回想當姚人多提出邀約時，他相當驚訝，自己過去卅年雖然入境台灣一五○次，也有過中文演講，但從沒在台灣的大學教書過。當時考慮了一個月，考量來台能跟清大師生互動、實地觀察總統大選後台灣政局變化及觀察新竹政治，答應來台。

清大社會所碩三學生林清緯也說，小笠原教授上課時很認真、很嚴謹，有雄厚的田野調查背景，都會引用很多數據資料。最難忘的是小笠原教授在談雲林派系背景時，提到他與有「江湖」背景的政治人物互動時的經驗，大家都覺得驚奇。

小笠原研究台灣選舉政治多年，曾準確預測總統大選結果而有「選舉神人」稱號，不過他彙整各家民調數據的研究方式，也曾被國內學者質疑犯了方法論謬誤。不過，對他而言，民調只是參考，重要的是田野調查和許多深度訪談，才是神準的原因。

姚人多 小笠原欣幸 清大

延伸閱讀

小笠原清大開課台、交大也來旁聽 大讚台日學生都認真

小笠原評賴清德領導強勢 維持兩岸現狀鞏固台美日關係

「選舉之神」小笠原欣幸來台授課颳旋風 清大師生這樣看

看柯文哲政治生涯危機 小笠原：還有10%死忠者維持聲量

相關新聞

賴總統批陸 扭曲聯大2758號決議

總統府全社會防衛韌性委員會首次會議今天登場。賴清德總統昨表示，政府將跟國際夥伴密切合作，強化整體社會防衛韌性。針對聯合國...

「選舉神人」清大開課 小笠原帶學生田調

日本學者小笠原欣幸首度來台教書，講授台灣政治與選舉，吸引人社、理工科系學生搶修，甚至有台大、陽明交大學生旁聽。邀請他來台...

美批共軍「和平統一是空話」

美國國防部印太事務首席副助理部長羅伊爾（Jedidiah Royal）廿三日晚間在美台國防工業會議演說表示，解放軍在台灣...

羅廷瑋跑票事件道歉自請處分！學者分析台中這兩選區恐面臨罷免危機

藍委羅廷瑋24日於立法院總預算案跑票棄權，引發爭議，對此，他25日清晨於臉書發出道歉文，「對不起，深深的對不起！一夜未眠，此刻的廷瑋滿懷愧疚」。

永和住處樓下傳槍響 蕭美琴報平安：事發時我不在家

新北市永和區仁愛路副總統蕭美琴住處樓下今天下午4時30分驚傳槍響，警方開3槍圍捕逮一嫌。蕭美琴晚間透過社群平台表示，「今...

民進黨廉政會6連霸議員停權半年 林宜瑾盼等最終判決遭拒

針對黨內民代涉詐助理費，民進黨廉政會主委邱駿彥今晚指出，廉政會決議將新北市議員林明仁立案調查，一審遭判刑的前新北議員高敏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。