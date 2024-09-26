「選舉神人」清大開課 小笠原帶學生田調

日本學者小笠原欣幸首度來台教書，講授台灣政治與選舉，吸引人社、理工科系學生搶修，甚至有台大、陽明交大學生旁聽。邀請他來台擔任講座的清華大學人社院學士班主任姚人多也期待小笠原能帶著學生田野調查。

「我沒想過有一天來台灣教書。」小笠原欣幸回想當姚人多提出邀約時，他相當驚訝，自己過去卅年雖然入境台灣一五○次，也有過中文演講，但從沒在台灣的大學教書過。當時考慮了一個月，考量來台能跟清大師生互動、實地觀察總統大選後台灣政局變化及觀察新竹政治，答應來台。

清大社會所碩三學生林清緯也說，小笠原教授上課時很認真、很嚴謹，有雄厚的田野調查背景，都會引用很多數據資料。最難忘的是小笠原教授在談雲林派系背景時，提到他與有「江湖」背景的政治人物互動時的經驗，大家都覺得驚奇。

小笠原研究台灣選舉政治多年，曾準確預測總統大選結果而有「選舉神人」稱號，不過他彙整各家民調數據的研究方式，也曾被國內學者質疑犯了方法論謬誤。不過，對他而言，民調只是參考，重要的是田野調查和許多深度訪談，才是神準的原因。