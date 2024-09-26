美批共軍「和平統一是空話」

美國國防部印太事務首席副助理部長羅伊爾（Jedidiah Royal）廿三日晚間在美台國防工業會議演說表示，解放軍在台灣選舉後舉行軍演，恰恰暴露其和平統一的承諾只是空話，實際上加倍仰賴軍事脅迫來改變台海現狀。

此外，羅伊爾指出，賴清德政府延續蔡政府路線，採取有意義的步驟來推動國防改革及強調全社會韌性，這點讓美國感到鼓舞。

羅伊爾連續第二年受邀出席美台國防工業會議，並閉門對來賓演說，根據會後釋出的講稿，羅伊爾表示，解放軍今年為懲罰台灣選舉，舉行「聯合利劍二○二四Ａ」軍演，恰恰暴露其和平統一的承諾只是空話，實際上加倍仰賴軍事脅迫來改變台海現狀。

羅伊爾說，美台及產業界必須持續推動強化威懾，五角大廈也有信心美台在未來幾年會持續深化產業合作。他表示，五角大廈下個月會在夏威夷主持印太產業韌性夥伴關係（ＰＩＰＩＲ）的首次會議；而台灣在ＰＩＰＩＲ之外，擁有令人驚豔的自製能力，將會持續扮演區域國防產業倡議的重要一員。然據了解，台灣有參與其中。