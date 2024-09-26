賴總統批陸 扭曲聯大2758號決議

總統府全社會防衛韌性委員會首次會議今天登場。賴清德總統昨表示，政府將跟國際夥伴密切合作，強化整體社會防衛韌性。針對聯合國大會二七五八號決議，賴總統昨也向立法院長韓國瑜喊話，未來朝野協商二七五八號共同聲明時，應團結為台灣發聲。

全社會防衛韌性委員會今下午在總統府召開首次會議，由委員會召集人賴總統主持。賴總統致詞後將頒發聘書給委員及顧問，隨後由國安會副秘書長徐斯儉提出「全社會防衛韌性規劃與挑戰」報告，緊接著進入閉門會議，最後由賴總統做出結論。

身兼民進黨主席的賴總統昨在民進黨中常會表示，委員會將透過實際的行動，讓台灣無論遇到什麼災害，都能有備無患、有恃無恐、有條不紊的面對；未來政府將持續努力，透過運用新科技，打造公私協力網絡，並跟國際夥伴密切合作，強化整體社會防衛韌性，確保台灣面對挑戰時，更加穩健安全。

對於二七五八號決議爭議，賴總統昨透過英文錄影演說在紐約非營利組織Concordia年度峰會中表示，中國的擴權行為常透過法律戰及扭曲歷史，「我們要強調，民主台灣與專制中國互不隸屬，這是長期以來國際公認的客觀事實」。

賴總統說，中國惡意扭曲二七五八號決議，並與「一中原則」不當連結，宣稱台灣是中華人民共和國的一部分，無權參與聯合國體系和其他國際場域。他感謝美國和對中政策跨國議會聯盟已採取具體作為，反對中國的錯誤解釋。

賴總統也在民進黨中常會說，民進黨、國民黨、民眾黨都在立法院提出共同聲明提案，並逕付二讀等待朝野協商，若我國國會提出的共同聲明，與國際同盟不一樣，將是非常嚴重的事。他期待韓國瑜所帶領的國會，未來朝野協商討論二七五八號共同聲明時，應朝野團結，凝聚力量為台灣發聲。

賴清德認為，二七五八號決議寫得很清楚，僅處理蔣介石政府或中共誰能代表中國；這是世界民主同盟的高度共識。

此外，傳出有藍營立委認為，國民黨團輿情回應速度太慢，黨主席朱立倫親自操刀修正黨團對二七五八號決議聲明提案文字，改到半夜二時。國民黨文傳會主委李彥秀昨表示，黨中央與黨團一體，溝通沒有任何問題。

國台辦：民進暴露黨台獨本質

針對民進黨團推動通過「聯大二七五八號決議不涉台」提案，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨批評，這完全站不住腳，是為謀求「台獨」服務。朱抨擊民進黨刻意扭曲事實，充分暴露其頑固堅持「台獨」立場的本質沒有任何改變，也暴露其甘當美西方反華勢力「棋子」，不惜把台灣推向兵凶戰危。