藍白封殺總預算 卓榮泰嘆：原可報告亮點如今黯淡無光

明年度中央政府總預算案遭藍白聯手封殺，行政院長卓榮泰今明兩天分梯宴請部會首長與綠營立委。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤轉述，卓榮泰會中感嘆，行政部門本應光榮談論新年度亮點計畫，如今只能談如何突圍，「亮點變成黯淡無光」。

卓榮泰今晚在圓山飯店宴請內政、教文、交通、司法委員會立委，與相關部會首長，也有外交、經濟等委員會立委出席。吳思瑤會後轉述，席間眾人對於新會期要推的法案、預算交換意見，但主要聚焦總預算遭藍白退回，部會首長也有提出想法。

吳思瑤感嘆，席間卓榮泰一番話發人省思，行政部門本應非常光榮地與黨團報告新年度的亮點計畫，但此時此刻卻只能談談未來如何突圍，「亮點變成暗淡無光」，只能面對許多預算被凍結、花更大力氣進行遊說工作。

她舉例，內政部有高達90億元新增預算無法執行，當中有打詐、消防員安全預算，也有關於全國國土韌性和防災計畫， 「袂振袂動（台語指無法動彈）」；交通部有181億元新增預算無法審查，包括高達53億元的偏鄉交通平權，以及高達104億的全國省道改善計畫。

另針對教育預算中，吳思瑤說，許多青年期盼的青年圓夢計畫，能實質減輕負擔的私立大學學雜費補助，有多少被擋下來，文化部也受到傷害，各縣市政府積極爭取的文化館、博物館升級計畫，純論影視音產業基地，就有高達53億元新增計畫動彈不得。

「地方建設化為空影，付之一炬。」吳思瑤指出，執政黨立委來自全台各地，大家都很關心總預算被擋後，地方建設會受到波及，她接著細數，未來嘉義縣民雄要打造航太暨無人機的產業園區計畫、嘉義市長黃敏惠爭取的嘉義市政府市民中心興建議會等，都會被擋下。

吳思瑤表示，未來盼能強化溝通，讓藍白立委恢復理性，否則擋下的就是福國利民預算，或縣市首長、立委努力爭取的地方建設，希望下次見面，真能大聲談預算亮點、造福國人，而非被擋下預算，讓國家發展黯淡無光，並提及卓榮泰稱體育暨運動發展部是優先法案，盼能順利推動。

另針對在野以禁伐補償未編足為由退回總預算，吳思瑤轉述，卓榮泰清楚說明，任何法案通過都要在適法性和合理性上來反應，立委可以爭取預算，但無法增加預算，執政黨委員充分理解。

她說，立委審預算是天職，拒審預算是瀆職，所有委員會奉行憲法、預算法、財政紀律法的精神，在合理合法範圍下為人民爭取，而不是為難國家、癱瘓政府。