快訊

藍白封殺總預算 卓榮泰宴請綠委時嘆：原可報告亮點、如今黯淡無光

永和住處樓下傳槍響！蕭美琴報平安直呼 「沒事」：事發時我不在家

獨／壽險業今年前八月誕生6張「百億神單」 合計售出超過900億元

藍白封殺總預算 卓榮泰嘆：原可報告亮點如今黯淡無光

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）今天晚上在圓山飯店宴請民進黨內政、交通、教文、司法委員會立委，會後民進黨團幹事長吳思瑤（右四）陪同離開。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天晚上在圓山飯店宴請民進黨內政、交通、教文、司法委員會立委，會後民進黨團幹事長吳思瑤（右四）陪同離開。記者邱德祥／攝影

明年度中央政府總預算案遭藍白聯手封殺，行政院長卓榮泰今明兩天分梯宴請部會首長與綠營立委。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤轉述，卓榮泰會中感嘆，行政部門本應光榮談論新年度亮點計畫，如今只能談如何突圍，「亮點變成黯淡無光」。

卓榮泰今晚在圓山飯店宴請內政、教文、交通、司法委員會立委，與相關部會首長，也有外交、經濟等委員會立委出席。吳思瑤會後轉述，席間眾人對於新會期要推的法案、預算交換意見，但主要聚焦總預算遭藍白退回，部會首長也有提出想法。

吳思瑤感嘆，席間卓榮泰一番話發人省思，行政部門本應非常光榮地與黨團報告新年度的亮點計畫，但此時此刻卻只能談談未來如何突圍，「亮點變成暗淡無光」，只能面對許多預算被凍結、花更大力氣進行遊說工作。

她舉例，內政部有高達90億元新增預算無法執行，當中有打詐、消防員安全預算，也有關於全國國土韌性和防災計畫， 「袂振袂動（台語指無法動彈）」；交通部有181億元新增預算無法審查，包括高達53億元的偏鄉交通平權，以及高達104億的全國省道改善計畫。

另針對教育預算中，吳思瑤說，許多青年期盼的青年圓夢計畫，能實質減輕負擔的私立大學學雜費補助，有多少被擋下來，文化部也受到傷害，各縣市政府積極爭取的文化館、博物館升級計畫，純論影視音產業基地，就有高達53億元新增計畫動彈不得。

「地方建設化為空影，付之一炬。」吳思瑤指出，執政黨立委來自全台各地，大家都很關心總預算被擋後，地方建設會受到波及，她接著細數，未來嘉義縣民雄要打造航太暨無人機的產業園區計畫、嘉義市長黃敏惠爭取的嘉義市政府市民中心興建議會等，都會被擋下。

吳思瑤表示，未來盼能強化溝通，讓藍白立委恢復理性，否則擋下的就是福國利民預算，或縣市首長、立委努力爭取的地方建設，希望下次見面，真能大聲談預算亮點、造福國人，而非被擋下預算，讓國家發展黯淡無光，並提及卓榮泰稱體育暨運動發展部是優先法案，盼能順利推動。

另針對在野以禁伐補償未編足為由退回總預算，吳思瑤轉述，卓榮泰清楚說明，任何法案通過都要在適法性和合理性上來反應，立委可以爭取預算，但無法增加預算，執政黨委員充分理解。

她說，立委審預算是天職，拒審預算是瀆職，所有委員會奉行憲法、預算法、財政紀律法的精神，在合理合法範圍下為人民爭取，而不是為難國家、癱瘓政府。

卓榮泰 吳思瑤 嘉義

延伸閱讀

吳思瑤撇清卡韓 藍委齊轟說法見鬼：韓國瑜是委曲求全

圓山夜宴立委被問賴清德「下軍令」 卓榮泰笑而不答

民主基金會新人事出爐 吳思瑤：證明沒有卡韓

廖達琪任民主基金會正執行長 吳思瑤：卡韓說不攻自破

相關新聞

永和住處樓下傳槍響 蕭美琴報平安：事發時我不在家

新北市永和區仁愛路副總統蕭美琴住處樓下今天下午4時30分驚傳槍響，警方開3槍圍捕逮一嫌。蕭美琴晚間透過社群平台表示，「今...

民進黨廉政會6連霸議員停權半年 林宜瑾盼等最終判決遭拒

針對黨內民代涉詐助理費，民進黨廉政會主委邱駿彥今晚指出，廉政會決議將新北市議員林明仁立案調查，一審遭判刑的前新北議員高敏...

吳思瑤撇清卡韓 藍委齊轟說法見鬼：韓國瑜是委曲求全

台灣民主基金會執行長懸缺，今日終於確定人選，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，證明「卡韓說」不攻自破。吳思瑤說法引國民黨立委...

圓山夜宴立委被問賴清德「下軍令」 卓榮泰笑而不答

明年度總預算被藍白攜手封殺後，行政院長卓榮泰今、明兩天分梯次宴請部會首長與綠委，約20名立委陸續到場。卓榮泰與行政院副院...

罷樑在即 林右昌千字文曝心聲：卸任近2年很多事變了

基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，前市長、民進黨秘書長林右昌今在臉書感性寫下千字文，稱他留下近20年最好的財政、改變...

廖達琪接任民主基金會執行長 學者：民進黨弄巧成拙

「中山大學退休教授廖達琪比立法院長韓國瑜原本推薦的政大教授盧業中還親藍，民進黨原本想要卡韓國瑜推薦的人，結果妥協的人選更藍，豈不弄巧成拙？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。