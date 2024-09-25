民進黨廉政會6連霸議員停權半年 林宜瑾盼等最終判決遭拒

針對黨內民代涉詐助理費，民進黨廉政會主委邱駿彥今晚指出，廉政會決議將新北市議員林明仁立案調查，一審遭判刑的前新北議員高敏慧將停權6個月。他並提及，民進黨立委林宜瑾回函稱希望判決確定後再處理，但廉政條例規定一審就會處理，不能等那麼久。

邱駿彥說，希望透過處分，提醒民進黨從政黨員不要亂來，因為民進黨已經第三度執政，執政太久一定會出現問題，廉政會希望把問題綁起來，給大家警惕，不會隨便「和稀泥、放水」。

民進黨廉政會今舉行例會，會中聚焦詐領助理費案個案頻傳。邱駿彥指出，詐領助理費看起來是歷史共業，檢察官認為此風不可長，因此非常嚴格，通常會用貪汙治罪條例起訴，但法院判決似乎有改以偽造文書判刑的趨勢，他舉例，如果詐領助理費所得小於支出，加上並非落到私人口袋，法院大多會以偽造文書處理，而非貪汙。

邱駿彥說，儘管偽造文書不受廉政條例規範，但起訴是以貪汙治罪條例，對民進黨形象還是有影響，還是要予以停權處分，但不會像桃園市前市長鄭文燦案停權2年那麼久，一般就是停權3個月或6個月。

會中討論到三名個案，其一是5連霸議員林銘仁因涉詐領助理費遭羈押禁見；其二是前議員高敏慧涉嫌以人頭詐領公費助理補助，遭檢方依貪汙治罪條例起訴，新北地院審理後改依偽造文書使公務員登載不實罪，判高2年6月徒刑。

邱駿彥指出，林銘仁事件今天先立案，依廉政條例，一審判決有罪就要除名或停權，收押禁見尚未有處分，過去前桃園市長鄭文燦、台南市議長邱莉莉因赫赫有名、動見觀瞻，收押禁見後馬上停權，但對影響不大的黨員，仍依廉政條例處理。

他說，因高敏慧一審判決有罪，今天決議停權6個月，由於高已被關在監獄裡，停權對她沒有太大影響。

另名個案則是林宜瑾，他說，林已交保，依程序必須要給當事人辯護機會，林宜瑾回函內容裡頭，並非提及自己是否有罪，而是希望廉政會能等法院判決確定再處理，但判決確定是指三審定讞，但依廉政條例，一審判決就會處理，不能等到那麼久。