吳思瑤撇清卡韓 藍委齊轟說法見鬼：韓國瑜是委曲求全

台灣民主基金會執行長懸缺，今日終於確定人選，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，證明「卡韓說」不攻自破。吳思瑤說法引國民黨立委齊批，國民黨立委賴士葆稱立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜是「委曲求全」。國民黨立委王鴻薇也轟，根本沒有公信力。

台灣民主基金會今上午召開董事會決定執行長人選，最後由代理執行長廖達琪擔任執行長、政大教授盧業中任副執行長。

吳思瑤說，在野黨這段時間不斷釋放民主基金會「卡韓」，說民進黨拒絕韓國瑜接任董事長，又質疑執行長人選是否由韓國瑜人馬接任，很多不明就理的指涉，最終真相出爐，民主基金會決定讓廖達琪真除，這是妥適安排，也驗證沒有卡韓這件事。

王鴻薇說，這不就是睜眼說瞎話嗎？韓國瑜上會期當選立法院長時，綠營就卡韓不讓其擔任民主基金會董事長，宣稱要由總統派任，但章程寫得很清楚，這是卡韓第一波。到這次的執行長風波，韓國瑜一直都是提出盧業中，民進黨就是不給，不願讓盧業中當正的執行長，退而求其次，由廖達琪擔任執行長，盧擔任副執行長。

王鴻薇表示，民進黨不讓盧業中擔任執行長到底是什麼意思？民進黨稱盧業中政治立場不對、支持九二共識等，讓盧擔任副執行長，就是要迫使韓國瑜退一步又給下馬威。民進黨自圓其說，根本沒有公信力，卡韓也不是現在才開始。

賴士葆說，吳思瑤睜眼說瞎話，這就是卡韓。韓國瑜委曲求全，按照規定，立法院長為當然的民主基金會董事長，執行長是董座要用的人，第一人選當然是盧業中，廖達琪當然也很不錯，與韓關係佳，但重點是民進黨故意出口氣，用「不是理由的理由」，稱執行長是總統指派，「見鬼了？哪裡有這種指派？」

賴士葆表示，要表決的話，董事會綠營為多數。韓國瑜委曲求全，希望能帶起朝野良性互動，為台灣人民謀福利，民進黨感受到善意。預算方面，把違法未編的預算補上，民進黨做個承諾，立法院無法增加預算。