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圓山夜宴立委被問賴清德「下軍令」 卓榮泰笑而不答
明年度總預算被藍白攜手封殺後，行政院長卓榮泰今、明兩天分梯次宴請部會首長與綠委，約20名立委陸續到場。卓榮泰與行政院副院長鄭麗君到場被問及賴清德總統「下軍令」一事，卓先緊盯媒體數秒，隨即笑而不答快步進宴會廳。
卓榮泰今晚在圓山飯店宴請內政、教文、交通、司法委員會立委，與相關部會首長，不過也有外交、經濟等委員會立委出席。傍晚6時陸續有立委王美慧、陳素月、郭昱晴、吳思瑤、李昆澤、陳俊宇、莊瑞雄、蔡其昌、何欣純、吳琪銘、沈發惠、許智傑、范雲、洪申翰等人陸續抵達。
被問及賴清德下軍令，政院有何角色，卓榮泰邊微笑邊快步上樓進宴會廳。隨後立委賴惠員、蔡易餘、陳冠廷、李坤城、林宜瑾等也到場。
官員目前則有政院公共工程委員會主委陳金德、數發部長黃彥男、海委會主委管碧玲、文化部長李遠、陸委會副主委梁文傑、中選會主委李進勇、交通部長陳世凱、原民會主委曾智勇、政院人事長蘇俊榮、內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀、法務部長鄭銘謙等人出席。
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