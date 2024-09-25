罷樑在即 林右昌千字文曝心聲：卸任近2年很多事變了

基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，前市長、民進黨秘書長林右昌今在臉書感性寫下千字文，稱他留下近20年最好的財政、改變基隆的政績與完整建設藍圖，及勇於任事的團隊文化，但卸任2年來很多事情變得不一樣，「可想而知一定發生了什麼」。

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷樑行動，國民黨則動員大咖赴基隆力挺謝國樑；林右昌過去多定調此行動公民自發性的行動，要謝國樑好好想想基隆人為何生氣，而民進黨地方民代大多以個人名義側助。

不過，林右昌今晚在臉書發布千字文，更強調是以前市長身分，談談他對罷樑的心情。內容提及他的就學過往，以及為何參選基隆市長的初衷，並稱國民黨在基隆完全執政數十年，完全掌握市長、立委、議長與議會，這種聲音就像魔音穿腦一樣，綁架制約著基隆人，但最後他完成了不可能的任務，獲得機會證明基隆可以改變。

林右昌指出，凡事起頭難，但在基隆財政狀況極差，負債高達124億多元之下，透過創意計畫及高度執行力大量爭取中央經費，基隆總預算從165億增加到220億元，在八年內推動完成無數件軟硬體建設，徹底翻轉基隆。

他說，每個政績背後，都有許多跟市府同仁一起克服困難的故事，沒一件是簡單的。接著細數他曾爬上城際轉運站大頂棚的屋頂督工、凌晨12點多還在海洋廣場巡工地，跟設計師與營造廠討論尋找解決方案。「我做事情的態度，一貫就是實事求是，面對問題積極解決問題！」

林右昌指出，很可惜民進黨沒有贏得市長選舉，但民主政治本就沒有那個政黨是永遠執政的，選輸難過，但一天就過去了，他仍衷心期盼接任的謝市長能在我八年打下的基礎上，繼續努力建設基隆，畢竟這才是基隆之福。

林右昌表示，自己留下有8年執政經驗的事務官團隊給謝國樑，並留下近20年來最好的財政，大幅減債約60億將近一半，還有1、20億已跟中央爭取到的經費給謝國樑，比他接任前市長張通榮時窘迫的財政狀況好得太多，並留下八年改變基隆的政績，也留下了完整的建設藍圖和規劃。

他指出，當然謝國樑一定有他自己的想法，不需要全部都照他的規劃，但至少可以參考，不必從頭從零開始。但在他卸任近2年來，很多事情似乎變得很不一樣了。

他舉例，市政府傳出了很劇烈的人事異動，有好多位副處長層級的同仁被調往完全不是其專業領域的單位，業務執行主力的科長層級更是大風吹，有的人甚至被一個月調動數次，也有表現優異沒有任何過失的同仁被降調。據聞有數十位非常優秀的公務員已經離開了基隆市政府或者選擇退休，這都是基隆的損失。

林右昌認為，其實，經營市政跟經營企業有異曲同工之妙，人才最重要，甚至比錢還重要，有人才才能做事，如果沒有人才只有唯唯諾諾的奴才，就算有錢也只能幹蠢事。

他也說，自己擔任市長時，從不罵公務員同仁，討論跟誘導是我帶領同仁的方式，鼓勵大家勇於表達意見，花了八年好不容易打造一種勇於任事的團隊文化。但現在似乎完全不一樣了，可想而知，市政府一定發生了什麼事情。