傳訊淚訴被郭國文欺負？陳亭妃控詹江村偽造身分喊告

國民黨議員詹江村自爆，其友人收到民進黨立委陳亭妃訊息，提及自己被同黨立委郭國文欺負、抹黑與割稻尾。陳亭妃今天痛批詹江村故意分化黨內團結，拼湊資料偽造身分貼文，不排除訴諸法律，郭國文也酸說這篇就是「烏龍文」。

詹江村昨天於社群平台表示，陳亭妃傳訊給他的友人，提及自己被郭國文欺負、抹黑與割稻尾，友人希望透過他臉書讓大家知道此事。陳亭妃在訊息內表示，在24日會勘消息見報後，郭國文看到馬上隔日緊跟在後面辦理會勘，企圖割稻尾，浪費國家資源。「既然誰都不讓誰，不然讓謝龍介來幫忙也是沒問題。」

「可怕！」陳亭妃今天表示，詹江村故意分化民進黨內部團結，自己拼湊資料，進行偽造身份PO文，她已與律師討論相關法律問題，不排除訴諸法律。

郭國文批評，國民黨韓粉議員怎麼會覺得自己能夠代表陳亭妃發聲？是有經過當事人授權嗎？如果有問過當事人就會知道，他並沒有會勘，也就不會有這篇烏龍文的問題。他更酸，國民黨韓粉議員這樣力挺陳亭妃，不知道宣布參選台南市長的謝龍介情何以堪？