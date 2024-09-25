千億撥補台電 朱立倫：政府應明確承諾如何解決問題

電價審議委員會將討論10月電價是否調漲，行政院提案撥補台電1千億元。國民黨主席朱立倫今天表示，台電、經濟部、行政院應做出最明確的承諾，如何徹底解決，否則今年補1千億元，明年補2千億元，錢從哪裡來？都是民眾的血汗錢。

朱立倫今在中常會發表談話指出，台電至去年底累計虧損3800多億元，到今年底預計虧損5千多億元，等於平均每一用電戶虧掉4萬元；台電電費去年漲8％，今年4月漲11％，現在送1千億元追加預算到立法院，稱立法院通過就不漲電價，但不管漲電價或補1千億，都是民眾的血汗錢。

朱立倫表示，台電非戰之罪，因為被要求關掉最便宜的核電、而去用最貴的綠電，當然虧損，這是錯誤的能源政策造成的損失，受害者是全民，立委講難聽點是「被綁架」。希望立院審查追加預算時，一定要讓台電、經濟部、行政院做出最明確的承諾，如何徹底解決。

朱立倫說，否則今年補一千億元，明年補兩千億元，後年補三千億元，都是民眾的血汗錢，審查預算站在民眾的角度出發，是國民黨最主要的角色。