羅廷瑋跑票事件道歉自請處分！學者分析台中這兩選區恐面臨罷免危機

立法院近期開議，昨（24）日舉行程序委員會，國民黨與民眾黨立委再度聯手表決通過，將中央政府總預算案暫緩列案，但藍委羅廷瑋卻跑票棄權，引發爭論。對此，羅廷瑋在今（25）日清晨於臉書發出道歉文，「對不起，深深的對不起！一夜未眠，此刻的廷瑋滿懷愧疚」。東海大學地方自治研究中心執行長潘兆民認為，因為同選區民進黨對手江肇國輸得很不甘願，之前媒體跟地方盛傳要把羅廷瑋當作罷免第一人選，加上羅廷瑋投票前可能遭到地方上綠營人士施壓，所以才棄權，但羅廷瑋錯估形勢，不可能棄權綠營就不罷免他，因此馬上道歉。潘兆民表示，綠營因為要搶回立法院多數的優勢，所以刻意操作罷免議題，瞄準台中為突破口，選了新人立委羅廷瑋、廖偉翔為目標，未來應該真的會提起罷免。

羅廷瑋跑票挨批破口 網友：怕罷免？做對的事才是王道！

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/9/24）期間統計調查，「羅廷瑋」24日熱門關鍵字，出現「總預算案、封殺、團結、罷免」。立法院藍白聯手封殺總預算案，但羅廷瑋並未遵黨意投贊成票，僅投棄權，對此，同黨立委賴士葆受訪時直言，「希望大家都能夠團結，不要被當作破口」。有網友表示，「跑票開除啦」、「怕罷免？做對的事才是王道」；但也有人認為，「做對的事，怕什麼」！

地方藍綠對抗嚴重怕被罷免 羅廷瑋立法院總預算案棄權

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

羅廷瑋年僅34歲，因台中市長盧秀燕強力輔選，首次參選立委就順利當選，拿下10萬多票，比民進黨對手多了1萬5千多票。不過因2024大選後藍綠對立嚴重，地方上傳出要罷免羅廷瑋的聲浪，加上羅廷瑋剛進立法院就被綠營批評常發表性騷、性別歧視言論，因此上個會期末，羅廷瑋轉趨低調，似乎希望淡化自己的黨派色彩，害怕自己真的被提案罷免，因此才在向國民黨團報備、確定不影響總預算案結果後，投下棄權票，但也因此遭到各界批評。

立法院國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇、副書記長羅智強極為關注此事，也希望協助羅廷瑋，所以便提供意見，建議第一時間道歉止血。羅廷瑋在道歉文提到，「這幾個月來，我和我的團隊遭到了來自綠營排山倒海的霸凌，我也感到心力交瘁，我做出了令支持者失望，也令我後悔至極的錯誤決定，在程序委員會退回總預算的表決時，投下了棄權票」。羅廷瑋表示，個人的思慮不周，並不足以做為自辯的理由，看到了非常多來自支持者的憤怒和批評，大家過去這麼支持他，卻讓大家如此失望，感到很自責，大家的批評完全在情在理，這些都是該受的責備，也會把大家的責備一一記在心上，永遠警惕自己。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年09月24日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『羅廷瑋』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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