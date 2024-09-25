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認養艱困選區分配調整 林右昌：不分區戰場不僅在國會

中央社／ 台北25日電

民進黨秘書長林右昌今天召集11名不分區立法委員，舉行認養艱困選區第2次會議；林右昌說，面對現階段的國會亂象，不分區立委肩負重責，戰場不僅在立法院，更在於實際行動展現決心，廣泛與社會各界對話。

民進黨中執會3月間通過不分區立委認養區域分配，桃園市是張雅琳、范雲、林月琴、郭昱晴；新竹縣是陳培瑜；苗栗縣是沈發惠；基隆市是王正旭；金門縣、連江縣是洪申翰；花蓮縣是沈伯洋；南投縣是羅美玲。

民進黨今天舉行不分區立委認養艱困選區第2次會議，民進黨晚間發布新聞稿，林右昌致詞表示，今天會議對部分選區作了通盤考量並調整，立委莊瑞雄自7月起認養台東縣，並已於9月成立服務中心；立委陳培瑜原負責的新竹縣，今起調整為認養桃園市的楊梅、新屋及觀音區，立委范雲則改為認養新竹縣。

林右昌說，為了加強與地方的連結，民進黨不分區立委自3月1日起認養艱困選區，負起責任區之責，並設立服務處以深化基層，拓展民進黨在地方的組織實力。

林右昌代表黨主席賴清德感謝立委們這半年來的辛勞，從設立服務處、招募選區助理，到服務基層民眾，立委們用心經營，地方也逐漸感受到民進黨的努力，令人敬佩。

林右昌強調，面對現階段的國會亂象，不分區立委肩負重責，戰場不僅在立法院，更在於實際行動展現決心，廣泛與社會各界對話。

他說，立委們自發舉辦的「反濫權護民主」活動就是具體展現。只有透過持續深化地方經營，並借助穩固的基礎來強化政策論述，才能讓基層更了解中央施政重點。中央與地方的良好對話與合作，將有助於制定更加貼近民意的法案，並促進行政團隊的穩定施政。

林右昌指出，不分區立委是各領域的專業人才，期盼大家發揮專長，為地方爭取更多建設。為實現這個目標，民進黨在中部、北部及花東地區的得票都必須更加努力。因此，不分區立委應在責任選區深耕基層，設立服務處，確保選民能找到他們反映問題，進一步鞏固民進黨在地方的基礎。

林右昌表示，未來希望每半年召開一次會議，讓立委分享選區經營的進展，並針對相關問題進行面對面溝通，共同研討更精進的作法。

不分區立委 林右昌 民進黨

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