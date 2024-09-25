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聯合國2758決議 侯友宜：中華民國有中華民國憲法

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，中華民國有中華民國憲法，一切按照中華民國來做事。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜表示，中華民國有中華民國憲法，一切按照中華民國來做事。記者葉德正／攝影

民進黨主席賴清德今天說，聯合國2758號決議並未涉及任何台灣的地位，這是世界民主同盟的高度共識。新北市議員陳偉杰今天在會質詢時，詢問侯友宜對此決議看法，侯友宜表示，中華民國有中華民國憲法，一切按照中華民國憲法來做事，憲法把治權與主權都講得很清楚。

陳偉杰表示，聯合國大會第2758號決議最近在立法院沸沸揚揚，是關於「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」的決議，詢問侯友宜針對民進黨團最近拿出來操作發表看法。

侯友宜說，一切按照中華民國憲法來做事，中華民國由2300萬人決定，治權、主權都講得很清楚。

朝野黨團日前都提出對2758號決議聲明，民進黨團聲明反對中國扭曲聯合國大會第2758號決議，呼籲聯合國盡速接納台灣；國民黨團呼籲聯合國接納中華民國重返。

2758號決議 中華民國憲法 侯友宜 聯合國

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